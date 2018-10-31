"Украденная принцесса" стала победителем на кинофестивале в Ирландии

Украинский мультфильм побил рекорды проката в Украине

"Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Постер

Украинский анимационный фильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила", который стал стал самым кассовым мультфильмом за всю историю независимости Украины, стал победителем шестого Международного кинофестиваля The Richard Harris International Film Festival 2018 (RHIFF 2018) в номинации "Лучший художественный фильм". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"После безумного признания и любви украинского зрителя "Украденная принцесса" завоевала свою первую международную премию и доказала, что является достойным конкурентом лучшим образцам мировой коммерческой анимации. Убежден, что это далеко не последняя ее победа!" – отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

Отметим, что The Richard Harris International Film Festival – это международный фестиваль в честь выдающегося ирландского певца и актера Ричарда Харриса, который ежегодно проходит в городе Ламерик (Ирландия). В международной секции соревнуются фильмы со всего мира в номинациях на лучшие художественные полнометражные, художественные короткометражные и документальные фильмы.

Напомним, Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева озвучивалиглавных героев мультфильма, Руслана и Людмилу. А их песня "До зірок" – стала саундтреком к мультфильму.