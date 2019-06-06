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Украинцы могут проголосовать за креативную кампанию национального масштаба

Украинцы смогут проголосовать за креативные идеи развития украинской культуры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Битва креаторов 2019: голосование
Битва креаторов 2019: голосование

В период с 3 по 10 июня все, кому небезразлично развитие украинской культуры, могут проголосовать за креативные концепции, которые будут взяты за основу национальной промокампании украинской культуры и досуга.

В апреле 2019 Украинский культурный фонд вместе с официальным представительством международного фестиваля креативности Cannes Lions в Украине объявили "Битву креаторов" – тендер на разработку креативной стратегии для национальной промокампании "Культура сближает". Проект "Битва креаторов" реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Принять участие в конкурсе могли все желающие представители креативных агентств, продакшн и дизайн-студий, фрилансеры рекламно-коммуникационного рынка. Они уже подали свои креативные концепты к этапу онлайн-голосования.

В период с 3 по 10 июня все, кому небезразлично развитие украинской культуры, могут проголосовать за креативные концепции, будет взят за основу национальной промо-кампании украинской культуры и досуга. В ходе голосования будут выбраны 10 финалистов, которые встретятся 13 июня 2019 на мероприятии в Киеве, чтобы представить полные версии своих креативных концепций перед панелью жюри и аудиторией. Посмотреть работы и проголосовать за самую интересную идею можно по ссылке.

"Битва креаторов выходит на финишную прямую. Мы с нетерпением ждем результатов и призываем всех, кто хочет осовременить восприятие украинской культуры, приобщиться к голосованию. Уверена, наше сотрудничество с креативным сообществом будет способствовать промотированию ценностей, которые определяют украинский как прогрессивную нацию, которая не видит себя без искусства", – отметила исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив.

"Формат "Битвы креаторов" разработан так, чтобы обеспечить по-настоящему прозрачный процесс проведения тендеров и одновременно привлечь экспертов и неравнодушных граждан к созданию качественного креативного и культурного продукта или коммуникации. Этот открытый формат акцентирует внимание только на эффективности идей и предлагаемых решений, которые соответствуют запросам общества. Общая ответственность в действии – одна из ключевых особенностей формата. Поэтому мы призываем всех представителей креативных и интеллектуальных индустрий, каждый, кто неравнодушен к внедрению изменений в креативном и культурном секторе внести свой вклад в ускорение таких позитивных изменений. Каждый голос важен", – рассказал официальный представитель Cannes Lions в Украине Константин Кузнецов.

Напомним, телеканал "Украина" приступил к работе над совершенно новым тревел-проектом "Родичі в турне". 

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Источник: Сегодня
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