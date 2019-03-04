Украинцы снимают новую версию "За двумя зайцами"

Съемки намечены на 2020 год

"За двумя зайцами" Фото: YouTube

Легендарная комедийная пьеса украинского драматурга Михаила Старицкого "За двумя зайцами" получит новую адаптацию и работа над картиной уже стартовала. Производством занимается кинокомпания FILM.UA Group, о чем говорится на странице в Facebook.

Сообщается, что проект находится на стадии разработки, а съемки намечены на 2020 год. По словам продюсеров предстоящего фильма Анны Елисеевой и Ирины Костюк, действие оригинальной пьесы, которое разворачивалось в Киеве конца девятнадцатого века, будет перенесено в наше время, а главный герой, цирюльник Голохвастов, превратится во владельца столичного барбершопа. Но основный конфликт между любовью и выгодой создатели ремейка намерены сохранить.

"Синопсис новой версии "За двумя зайцами" мне прислал сценарист Александр Гриценко. Идея настолько проста и гениальна, насколько грамотной должна быть ее реализация. При правильном подходе фильм может стать настоящим событием, а в будущем – кинофраншизой", – комментирует продюсер проекта Анна Елисеева.

Продюсеры сейчас ищут сценаристов, а позже будет объявлен актерский кастинг.

Отметим, что пьеса Старицкого, опубликованная в 1883 году, уже была блестяще экранизирована в 1961-м режиссером Виктором Ивановым. Главные роли в фильме исполнили Олег Борисов (Голохвастов) и Маргарита Криницына (Проня Прокоповна).

Напомним, ранее известная украинская актриса Олеся Жураковская, которая снялась в сериале "Крепостная". В интервью "Сегодня" рассказала о роли, которая изменила ее жизнь, съемках в мюзикле "За двумя зайцами", работе с Максимом Паперником и минусах популярности.

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