Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинцы снимают новую версию "За двумя зайцами"

Съемки намечены на 2020 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:46
"За двумя зайцами"
"За двумя зайцами"
Фото: YouTube

Легендарная комедийная пьеса украинского драматурга Михаила Старицкого "За двумя зайцами" получит новую адаптацию и работа над картиной уже стартовала. Производством занимается кинокомпания FILM.UA Group, о чем говорится на странице в Facebook.

Сообщается, что проект находится на стадии разработки, а съемки намечены на 2020 год. По словам продюсеров предстоящего фильма Анны Елисеевой и Ирины Костюк, действие оригинальной пьесы, которое разворачивалось в Киеве конца девятнадцатого века, будет перенесено в наше время, а главный герой, цирюльник Голохвастов, превратится во владельца столичного барбершопа. Но основный конфликт между любовью и выгодой создатели ремейка намерены сохранить.

"Синопсис новой версии "За двумя зайцами" мне прислал сценарист Александр Гриценко. Идея настолько проста и гениальна, насколько грамотной должна быть ее реализация. При правильном подходе фильм может стать настоящим событием, а в будущем – кинофраншизой", – комментирует продюсер проекта Анна Елисеева.

Продюсеры сейчас ищут сценаристов, а позже будет объявлен актерский кастинг.

Отметим, что пьеса Старицкого, опубликованная в 1883 году, уже была блестяще экранизирована в 1961-м режиссером Виктором Ивановым. Главные роли в фильме исполнили Олег Борисов (Голохвастов) и Маргарита Криницына (Проня Прокоповна).

Напомним, ранее известная украинская актриса Олеся Жураковская, которая снялась в сериале "Крепостная". В интервью "Сегодня" рассказала о роли, которая изменила ее жизнь, съемках в мюзикле "За двумя зайцами", работе с Максимом Паперником и минусах популярности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рами Малек сыграет главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде Свингеры, копы и маньяки: что посмотреть в кино на этой неделе Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"
съемки фильм За двумя зайцами
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Документалка про менструацию получила Оскар
Документалка про менструацию получила Оскар
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Популярные статьи

Вчера, 14:15Психология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

Вчера, 14:11Техно

MacBook Air рухнут в цене

Вчера, 12:39Шоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Вчера, 07:00Food

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

2 мартаТехно

Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке

2 мартаТехно

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

1 мартаСтиль

Какие сапоги носить весной 2019: самые популярные тренды

1 мартаСтиль

Тренды весна-лето 2019: какие свитера будут в моде

1 мартаШоу-бизнес

Реакция европейцев на отказ Украины от участия в "Евровидении 2019"

1 мартаАфиша

Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

1 мартаFun

В России неизвестные повредили надпись "Слава труду": теперь там другое слово

1 мартаFun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

1 мартаПсихология

Как победить тревожность: три простых способа

1 мартаFun

Паук победил "самую ядовитую в мире змею"

1 мартаШоу-бизнес

Звезда "Беверли Хиллз 90210" госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме

1 мартаWellness

Магнитные бури в марте 2019 года: прогноз на месяц

Новости партнеров

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Каменских похвасталась фигурой в кокетливом белом комбинезоне
Каменских похвасталась фигурой в кокетливом белом комбинезоне
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Леся Нікітюк розійшлася з хлопцем
Леся Нікітюк розійшлася з хлопцем
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
5 признаков, что ты действительно ему нравишься
5 признаков, что ты действительно ему нравишься