Эксклюзив

Алексей Федосов о съемках "Однажды в Голливуде": Брэд Питт частенько заглядывал к нам на кейтеринг, а Ди Каприо просили не тревожить

Украинец Алексей Федосов рассказал, как за пять лет он оказался в шаге от вступления в Гильдию киноактеров США

Согласно теории шести рукопожатий любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых. Тогда после прочтения данной статьи каждый может считать, что частично знаком с Квентином Тарантино, Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Мэттом Дэймоном, ведь со всеми из них бок-о-бок Алексей Федосов проводил недели на съемочных площадках. Как телевизионный режиссер из Украины попал в Голливуд, в чем секрет успеха "фабрики грез" и что мешает украинскому кинопроизводству – эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказал Алексей Федосов.

Алексей Федосов в США Фото: из личного архива

– Алексей, в какой момент и почему решились на переезд? Почему выбрали именно США?

– Никогда я не мечтал о переезде, тем более об Америке. Поездка получилось очень спонтанной. Пять лет назад, еще проживая в Украине, я был на распутье: чем заниматься дальше. Я уже снял свою первую документальную драму о мировой войне, поступали новые предложения, и я подумал, что раз дела так хорошо идут, может мне повысить квалификацию? Перебирая свои дипломы, я наткнулся на рекламу New York Film Academy в Лос-Анджелесе и решил: а почему бы не посмотреть как там все устроено? Планировал месяц поучиться и вернуться в Украину. Но уже будучи здесь, я познакомился с директором академии и он предложил мне продолжить учебу. Так как в это время на родине была сложная политическая ситуация, которая отражалась на кинопроизводстве, я решил остаться в Америке и посмотреть, что будет дальше.

Алексей Федосов на локации фильма "Назад в будущее"

– Пока читатели в срочном порядке не стали отправлять заявки на поступление в New York Film Academy, расскажите, чем вас так увлекло обучение там?

– Я был покорен тем, что оборудования для учебы только в одном кампусе больше, чем в Украине, Белоруссии и России вместе взятых! Преподавателям важно, чтобы студент уже изначально учился на современном оборудовании. Не важно, хочешь ты стать режиссером или оператором, тебя обучают всему, чтобы ты понимал задачу каждого на съемочной площадке и уважал их труд. В Америке кино – это в первую очередь бизнес, чего не скажешь о Европе. Очень было интересно изучать, как они выстраивают такие успешные киномодели, которые потом продаются по всему миру. Как творчество соединить в правильную схему и модель, которая будет работать и зарабатывать деньги – знают только в США. Резюмируя: я уже был режиссером, а здесь стал мультифункциональным режиссером! Благодаря этому теперь на любой съемочной площадке я могу занять любую позицию от "принеси-подай" до продюсера.

– Что приятно удивило, что расстроило, когда начали жить в этой стране?

– Америка сначала очень приятно удивляет своим гостеприимством, все улыбаются, все задают знаменитый вопрос: "How are you"? Но потом ты понимаешь что это не настоящее желание узнать, что происходит у тебя в жизни, а определенная манера поведения. Здесь страна взглядов: даже если впервые увидел человека, но вы с ним встретились взглядом, нужно поздороваться. Вся Америка очень разная. Я живу в Лос-Анджелесе – это чудо природы: рядом и океан, и горы со снегом, и пустыня. Вот потому множество съемок проходит здесь, ведь тут можно найти какую хочешь локацию! Та же пустыня: кажется, что она однотипная, но нет, она тоже может быть разная – с барханами, с пальмами, с камнями.

Алексей Федосов живет в США уже 5 лет

Сам же Голливуд больше придумали для туристов. Основные киностудии Disney, Warner Brothers, Universal находятся не там, а в пригороде Бербанк. А в Лос-Анджелесе сейчас тяжелая атмосфера – много бомжей, и правительство все еще не придумало, как решить эту проблему. ЛА - это город огромных шальных денег, легких наркотиков, отчего не все выдерживают, и, как следствие, по улицам бродят много сумасшедших. Меня позабавил тот факт, что ЕС расщедрился на транш для Украины в размере нескольких миллионов долларов. Да Netflix только на закупку оригинального контента потратил 12-13 миллиардов долларов в прошлом году! Я работал в сериале VEEP (в российской версии "Вице-Президент), так стоимость 1 серии равна пяти миллионам долларов. Здесь богатыми считаются не миллионеры, а миллиардеры! А еще меня всегда завораживает вид дорог – freeway, состоящих иногда из девяти полос, и даже при таком их количестве там частенько возникают пробки.

– Так почему от режиссуры вы перешли в актерство?

– Я не собирался изучать актерское мастерство, но я не мог найти путь на большие полнометражные голливудские проекты. Благодаря участию в массовке это стало возможным, здесь такая деятельность очень востребована. В Голливуде так многие начинают свою карьеру и это вовсе не зазорно, там, я, кстати, познакомился со многими актерами из Украины. Для начала мне потребовалось подписать договор с крупнейшим агентством в Америке и у меня появился менеджмент, который представляет мои интересы. Они практически сразу устроили меня в популярные проекты, среди которых и новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

– Для многих украинских актеров самая большая преграда – это язык. Как вам удалось так быстро выучить английский и как боролись с акцентом?

– Английский я учил еще в Украине и думал, что особых проблем у меня с ним нет, пока не начал учиться в академии с коренными американцами. Когда они заговорили – я замолчал, понял, что мой уровень языка очень низкий. Так что лучший способ изучения английского – попасть в среду носителей данного языка. Я заметил, что мы очень лениво разговариваем, у американцев речевой аппарат лучше, и они все говорят на улыбке и с эмоциями. А вот с акцентом не всегда нужно бороться. Он может стать и твоей изюминкой, иногда допустимо его даже выразительно утрировать.

– Расскажите больше о вашем эпизоде в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Как вам поступило предложение, как готовились к эпизоду, какая атмосфера царила?

– Однажды мне предложили поработать в сериале. Звоню своему менеджеру сообщить об этом, а он говорит отказывайся, у тебя уже назначена примерка для другого проекта. Никаких подробностей неизвестно, но это новый проект самого Тарантино с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом, Марго Робби в главных ролях – я был в шоке. Вообще так часто бывает: тебе могут вечером написать, что в 6 утра тебя уже ждут на съемочной площадке, так что нужно всегда быть очень мобильным.

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

Уже через неделю я оказался на съемочной площадке "Однажды в Голливуде" – это, конечно, неимоверный масштаб! После этого я понял, что пока не буду возвращаться в Украину. Понимаете, когда вы оказываетесь причастным к таким выдающимся проектам, уже не хочется соглашаться на меньшее. Мой первый съемочный день прошел в аэропорту Лос-Анджелеса, где один из терминалов специально закрыли на ночь. По прибытии на съемочную площадку забирали мобильные телефоны и прочие девайсы, и складывали их в именные конверты. Забрать свой гаджет можно было только после окончания работы – это делалось для соблюдения максимальной конфиденциальности, чтобы кадры со съемок не просочились в сеть. В аэропорту снимали три сцены за ночь. Наблюдая за работой режиссера, я еще больше зауважал его. Он всегда приветствует всех, благодарит за работу и четко знает чего хочет. Весь фильм снят на одну пленочную камеру. Оператор фильма Роберт Бридж Ричардсон, обладатель трех Оскаров, без пафоса стоял в очереди вместе с массовкой за завтраком. Брэд Питт, кстати, тоже начинал с массовки и частенько заглядывал к нам на кейтеринг, хотя ему и предоставлены условия высшего класса. А вот Ди Каприо просили не тревожить, он очень сконцентрирован на своей роли, зато много импровизирует прямо на съемочной площадке и часто предлагает свои идеи для роли. Робби тоже прекрасна, всегда советовалась с Квентином и прислушивалась ко всем его словам.

Премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в Каннах Фото: AFP

Запомнилось, как мы снимали сцену у супермаркета. Власти отказались перекрывать городские улицы, потому что в это время люди активно ездили на работу. Потому полиция на несколько минут прекращала движение, и в эти мгновения ты будто возвращался в 60-е: появлялись статисты в костюмах того времени, выезжали замаскированные ранее ретро-машины, а по сигналу "Стоп, снято!" все мы опять возвращались в реальный мир, людям давали возможность проехать и потом снова начинались съемки. Так мы прыгали из эпохи в эпоху.

– Я знаю, что вы также принимали участие в фильме уже с Мэттом Деймоном. Расскажите больше о сотрудничестве с ним и как проходил съемочный процесс?

– Да, этот проект с бюджетом больше, чем даже у Тарантино, фильм "Форд против Феррари", чья история основана на реальных событиях. Я там проработал три недели. Деймон все время был очень сконцентрирован на работе, он и продюсер своего проекта и главный герой. В фильме еще снимается Кристиан Бейл, он тоже очень сосредоточен на площадке, постоянно обсуждает с режиссером все, что и как делать.

Съемки фильма Мэтта Деймона "Ford против Ferrari" – Кристиан Бэйл (справа)

Бейл полностью вживается в своего персонажа – гонщика, и поэтому все время ходил в соответствующей экипировке. Я помню момент, когда к нему приехала его семья, и я наблюдал, как в перерыве он гулял со своим сыном прямо по пустыне, где проходили съемки. Актеры ведь иногда месяцами пропадают на съемках и не видят свои семьи.

– Вам удалось еще сняться в нескольких работах: "Теория Большого взрыва", "Смертельное Оружие", "Veep", "For All Man Kind", "Shameless". Вспомните самые яркие моменты?

– Каждый проект работает совершенно по-разному. В "Теории..." я снимался сразу со всеми героями ситкома, и я просто обалдел, что вот так запросто могу сидеть рядом с ними. Помню, вышел второй режиссер и говорит мне, что ты же хоть как-то реагируй на них. Даже актер, который играет роль Раджеша Кутраппали, тоже попросил меня смеяться, он ведь в этой сцене шутит. А я все никак не мог им объяснить, что я действительно пребываю в шоке, что могу находиться с ними, да еще и сниматься в любимом ситкоме.

Раджеш Кутрапали – персонаж из ситкома "Теория Большого взрыва"

На площадке всегда находится много сценаристов, они следят за реакцией зала и иногда могут даже переписать несколько шуток. Снимают очень быстро: через две недели серия уже в эфире. Я восхищен, как быстро актеры справляются с таким объемом работы. Все декорации уже заранее построены и находятся на Warner Brothers.

Работа над "Смертельным оружием" проходила иначе: некоторые актеры там живут вообще на протяжении всего съемочного процесса. Я участвовал в сценах в полицейском участке. Во время съемок декорации постоянно достраивались, пока в одном павильоне снимается, сразу за стенкой уже готовят новые.

На "Veep" и "Shameless" мы работали на реально существующих объектах. По одному из сценариев я работал барменом, и при мне главные герои должны были драться. Интересно, как там отнеслись к подготовке ко съемкам этой сцены. Сначала сцену драки отрабатывают дублеры, а только затем приходят актеры, и им дублеры передают, как лучше упасть на какую сторону, звезды репетируют и только потом снимают. "Дедвуд" – это вестерн с колоссальной работой по костюмам и декорациям, да и все, что связано с историей – это один из самых сложных и интересных видов съемок.

Актер Алексей Федосов на съемках американского сериала "Shameless"

– Как проходят съемки – от организационных вопросов до творческой составляющей?

– Каждая съемка – это шок и восторг от восхищения масштабом и организацией съемочного процесса. Раньше я не мог представить, что в жизни такое вообще возможно. Все здесь работает, как единый механизм. Перед съемками ты всегда подписываешь соглашение о неразглашении. Обед обязательно должен состояться через шесть часов после начала съемки. Если вовремя не пообедали, то вам заплатят неустойку и потом все же предоставят еду. У актеров рабочий день 8 часов, переработка оплачивается по двойным тарифам.

Съемочный процесс в Голливуде

Когда ты приезжаешь на съемочную площадку, ты отправляешься к костюмеру, затем к гримеру. Если ты участвуешь в больших проектах, то иногда можно и час потратить в очереди к визажисту. Например, у Мета Деймона работали 15 гримеров, но статистам все-равно приходилось долго ждать. Кстати, в конце съемок мы все уже скрывались от гримеров. На протяжении трех недель нам постоянно зализывали волосы лаком, от этого все уставали и массовка пряталась за декорациями. Приходилось еще всегда быть бритым. Дополнительной сложностью было то, что мы снимали в пустыне в 40-градусную жару и приходилось ежедневно ходить в одном и том же костюме. Мы попросили второй комплект, чтобы хотя бы можно было менять и стирать нашу одежду, и нам пошли навстречу, в срочном порядке подобрали одежду-дубликат для 500 актеров массовых сцен. Здесь костюмерные размером с футбольное поле.

Алексей Федосов на съемках фильма "Форд против Феррари"

А вот для съемок в "Теории большого взрыва" ты можешь прийти в своей одежде, и стилист тебе посоветует, что лучше добавить к образу. Там еще действует такая маленькая хитрость: когда в толпу садят главных героев, их одежда должна по цвету выделяться из массовки так, чтобы второстепенные актеры не забирали внимания у основных. Запомнился еще момент, когда Квентин Тарантино зашел со всеми поздороваться, и 60 летний участник протянул ему письмо, где он описал какое влияние на него оказали фильмы режиссера. Тарантино обнял и пожал ему руку, было очень трогательно. Еще я обратил внимание, что из-за того, что в Лос-Анджелесе постоянно снимают фильмы, даже полицейские разбираются в съемочном процессе. Для одного клипа мы попросили временно перекрыть автостраду, так они даже ориентировались по тому, в каком направлении работали камеры и когда можно опять запускать движение.

– Кого из украинских актеров знают в Голливуде? Может быть режиссеров или сценаристов?

– Не думаю, что наших сценаристов тут жалуют. Понимаете, здесь долго и усердно этому учатся, у них есть специальная математическая схема, по которой нужно разложить историю. Тут считают, что нет плохой идеи, нужно просто понять, как можно воплотить ее на экране. Они все умеют работать в команде, а ведь украинцы часто уверены, что только они знают все лучше других. Я не понаслышке знаю, что украинские кинодеятели хотели бы работать с голливудскими сценаристами, но финансово не могут их потянуть. А вот про украинских актеров надеюсь узнают, ведь многие из них за последние два года попали в Гильдию.

– Проработав в Голливуде уже 5 лет, вы для себя нашли ответ, как им удалось построить главную кинематографическую империю?

– Секрет прост: хорошая идея и прекрасное ее воплощение. И, конечно, они понимают, что нужно совмещать творчество и бизнес. У Universal ежегодный оборот составляет около 14 миллиардов долларов, и не все эти деньги делаются только на фильмах. У них основная прибыль – от экскурсий на киностудию. Вот вы представляете, чтобы у нас зарабатывали от походов туристов на киностудию Довженка, допустим? Голливуд же умеет хорошо монетизировать свой бренд. У продюсеров здесь совсем другие обязанности, чем у коллег в Украине. В Америке режиссер может больше заниматься творчеством, ведь за ним стоит мощный продюсер. Здесь люди знают, как уважать себя и знают свои права, и умеют их отстаивать.

– Сейчас вы в шаге от вступления в Гильдию киноактеров США, как это вам удалось (знакомые или заслуги)? Какие бонусы она дает?

– Благодаря знакомым не получится туда попасть, а только благодаря тяжелому труду. Я получил возможность туда поступить только благодаря своим заслугам. По условиям: я плачу вступительный взнос, а также должен предоставить информацию, что отработал в определенном статусе обязательное количество проектов с нужным уровнем зарплаты. Так что место там нужно заслужить. Зато те, кого принимают в Гильдию, получают другой уровень зарплаты – в два раза выше, приглашения на более солидные проекты. Теперь можно зарабатывать и 1000 долларов в день, в то время как обычный актер получает порядка 100 долларов. Но учитывайте: уровень жизни в Америке очень высокий. У меня все удалось просто потому, что я ни от чего не отказывался, работал на любых проектах и на любых позициях, ведь ты никогда не знаешь, когда именно тебя заметят.

Алексей Федосов на съемках масштабных проектов Голливуда Алексей Федосов на съемках масштабных проектов Голливуда Алексей Федосов на съемках масштабных проектов Голливуда Алексей Федосов на съемках масштабных проектов Голливуда Алексей Федосов на съемках масштабных проектов Голливуда Алексей Федосов на съемках масштабных проектов Голливуда Алексей Федосов на съемках масштабных проектов Голливуда 1/7

Здесь очень пристально следят за новичками, понимают, что каждый может в будущем стать звездой. Очень отражается новый статус и на райдере: в уставе прописано, что актеру, состоящему в Гильдии, предоставляется еда лучшего качества и на определенной посуде, на улице или в помещении. Можно оформить на семью страховку или удобный кредит. Представители организации активно защищают наши права. Если тебе не нравится как к тебе относится режиссер или кто-то на съемочной площадке, то ты звонишь в Гильдию и от них в течение часа приезжает наблюдатель и следит так ли это. Если он замечает нарушения прав актера, то съемку могут даже остановить. Бывает и так, что могут запретить работать с продюсером, если он не стал членом Гильдии, даже если он очень хороший специалист, все равно могут отказать.

– Дайте несколько советов для молодого украинского актера, который мечтает сняться в Голливуде.

– Никому не важны ваши достижения на родине. Если вы хотите попасть на большие американские проекты, вам предстоит долгий интересный путь. Для того, чтобы заявить о себе, нужно учиться и понимать, что на системе Станиславского жизнь не заканчивается. Следует самому найти в себе то, что делает уникальным и выделяет из толпы. Учитывайте, что массовка здесь – трамплин к возможной звездной карьере, и в нее хотят попасть многие. Можно начать с поиска работы на сайте для актеров, ходить на кастинги. Чем больше вы их пройдете и чем больше вас не выберут, тем ближе вы к успеху, ведь в процессе вы осознаете себя настоящего: в чем ваша особенность, которую оценит будущий зритель в кинотеатре.

Алексей Федосов с семьей

Напомним, ранее мы рассказывали, в чем феномен девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram