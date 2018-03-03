Украинка написала сценарий к мультфильму, который номинирован на "Оскар"

Сегодня, 12:45

Сценарий мультфильма написала уроженка Закарпатья Анита Дорон, а продюсером является Анджелина Джоли

Кадр из трейлера
Кадр из трейлера

В январе американская киноакадемия объявила список всех претендентов на "Оскар 2018". Среди картин оказалась и анимационная лента "Добытчица" (The Breadwinner).

Сценарий мультфильма написала уроженка Закарпатья Анита Дорон, а продюсером является Анджелина Джоли.

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"Кинолента The Breadwinner номинирован на Оскар. Сценарий написала наша дочь Анита. Мы ею очень гордимся", – написал в Facebook отец Аниты Юрий Дорон.

Мультфильм будет соревноваться в номинации Лучшая анимационная лента, где помимо него представлены "Бэби Босс" (The Boss Baby), "Коко" (Coco), "Фердинанд" (Ferdinand) и "Ван Гог. С любовью, Винсент" (Loving Vincent).

Стоит отметить, что сценарий "Добытчицы" основан на книге канадской писательницы Деборы Эллис. Анимация рассказывает о жизни девочки по имени Парван, которая живет во времена режима талибов в Афганистане, и вынуждена выдавать себя за парня, чтобы прокормить семью в трудное время.

Напомним, на днях фильм "Форма воды" Гильермо дель Торо получил премию как лучший фильм года от Гильдии продюсеров США.
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"Сегодня"

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