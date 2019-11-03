Украинская актриса получила награду престижного кинофестиваля

Светлану Барандич отметили за роль в фильме "Анна"

Кадр из фильма "Анна" Фото: YouTube

Еще одна победа украинского кино. После триумфа крымскотатарского режиссера Наримана Алиева в Стамбуле, украинская актриса Светлана Барандич получила награду престижного кинофестиваля Ирландии. Об этом сообщается на Facebook-странице украинского посольства.

Смотрите, как в этом году прошел знаменитый кинофестиваль в Одессе:

Светлана Барандич одержала победу в номинации "Лучшая актриса" на Международном кинофестивале Ричарда Харриса, который проходит в Лимерике.

"Поздравляем актрису из Украины Светлану Барандич с победой в номинации на лучшую женскую роль на Международном кинофестивале Ричарда Харриса, который состоялся 22-28 октября 2019 в ирландском городе Лимерик, за главную роль в короткометражном фильме "Анна" режиссера Декеля Беренсона", – говорится в сообщении.

Добавим, что мировая премьера фильма "Анна" состоялась 24 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале. Короткометражный фильм о матери-одиночке, проживающей на востоке Украины, был представлен в основной конкурсной программе, а также вошел в программу Национального конкурса 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Напомним, что ранее украинский фильм "Атлантида" получил приз Венецианского кинофестиваля 2019.

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