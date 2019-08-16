Украинская группа VLASNA выпустила новую песню"Долечу"

Первый вариант песни был записан еще больше года назад

VLASNA Фото: пресс-служба

Украинская рок-группа VLASNA представила новую песню "Долечу" - третий сингл группы за год. Первый вариант песни был записан еще больше года назад, но потом музыканты решили изменить ее аранжировку. Так что за это время "Долечу" пережила несколько вариаций и, в конце концов, получила свое драйвовое рок-звучание.

"Мы живем в такие беспокойные времена, когда особенно важно сохранять холодную голову и не поддаваться никаким паническим настроениям. Сначала мы думали, что выпускаем несколько истерическую песню. А потом поняли, что как раз наоборот. На самом деле это песня-"антиистерика", которая помогает преодолеть все то, что нас порой пугает. В конце концов, каждому из нас иногда нужно хорошенько собраться и сказать себе – что бы там ни было, я все-таки долечу", - отметила солистка VLASNA Татьяна Власова.

Саундпродюсером песни "Долечу" стал Евгений Крутоголов. В записи принимали участие музыканты группы Дмитрий Власов, Евгений Крутоголов, Ярослав Гладилин, а также Андрей Бит.

Напомним, ранее певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова также выпустила новый сингл "Так как ты", посвященный силе женского характера.

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