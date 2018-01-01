Украинская история о благородных бродягах и нацистах-карликах поразила сеть

Появился трейлер комедии про уличных хулиганов, которые всегда находят приключения но остаются благородными

Фото со съемок фильма "Благородные бродяги"

Украинские фильмы все больше покоряют наши сердца. Недавно в сети появился трейлер украинской ретро-комедии "Шляхетні волоцюги" ("Благородные бродяги").

Как говорят сами создатели, это музыкально-комедийный боевик, действие которого разворачивается во Львове в 1938–39 годах. В центре сюжета — уличные хулиганы Бодя и Мирек, которые живут под девизом "Любить Львов, женщин и шутки". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги регулярно лезут в сомнительные авантюры, но всегда остаются положительными персонажами. Внезапно для самих себя они становятся опекунами молодой красотки, и с этого момента приключения прибавляют обороты.

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Режиссером выступил Александр Березань. Сценарий написали Дмитрий Наумов и Тарас Боровок. Производством занимается компания "Ганзафильм" при поддержке Госкино. В ролях задействованы Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов.

Премьера запланирована на 27 сентября.

Напомним, украинский короткометражный фильм "Мистер Украина. Борьба с собой" участвует в 71-ом Международном Каннском кинофестивале, который в этом году будет проходить на лазурном берегу с 8 по 19 мая.