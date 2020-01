Украинская пианистка Надежда Шпаченко выиграла "Грэмми": что известно о музыкантке

Пианистка выиграла статуэтку в категории "Лучший сборник классической музыки"

Пианистка Надежда Шпаченко Фото: Getty Images

В США состоялась церемония награждения премии Грэмми 2020, где были объявлены лауреаты. Американская пианистка украинского происхождения Надежда Шпаченко выиграла "Грэмми" в категории "Лучший сборник классической музыки". Она получила награду за сборник The Poetry Of Places.

Стоит отметить, что эта номинация на Грэмми стала для пианистки третьей по счету. Она претендовала на награду еще за дебютный альбом Woman at the New Piano, который тоже номинировался в категории "Лучший сборник классической музыки".

Пианистка Надежда Шпаченко Фото: Getty Images

Надежда Шпаченко: биография

Надежда Шпаченко родилась и прожила большую часть жизни в Украине. В 1991 году вместе с матерью она уехала в Израиль, а в 1994 переехала в США, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже.

Сейчас Надежда живет в США и работает профессором музыки в Калифорнийском университете, а также широко известна в США выполнением работ современных композиторов. Надежда выступила с мировыми премьерами, выполнив произведения таких композиторов, как Эллиотт Картер, Джордж Крамб, Даниэль Фельсенфельд, Том Флаэрти, Энни Госфильд, Вера Иванова, Леон Кирхнер, Эми Бет Кирстен, Ханна Лейша, Джеймс Матесон, Мисси Маццоли, Гарольд Мелтцер, Адам Шенберг, Льюис Спратлан, Гернот Вольфганг, Янис Ксенакис, Питер Йейтс, Джек Ван Зандт и многие другие.

Напомним, что накануне церемонии награждения, в США прошла традиционная вечеринка Pre-Grammy 2020, которую посетили самые популярные селебрити.

