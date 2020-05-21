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Украинская вышиванка в кино: зарубежные киноленты, в которых персонажи надевали украинский традиционный наряд

Украинская вышиванка обрела популярность во всем мире

Дарина Алексеева
Сегодня, 16:43

21 мая, особенный день для всех украинцев – национальный праздник День вышиванки, который отмечается в этом году в условиях карантина. Ко Дню вышиванки новости "Сегодня" и телеканал "Украина" совместно с украинскими дизайнерами организовали артпроект "ВышиванкаDAY" со стильными коллажами звезд, а украинские знаменитости уже успели сделать стильные фото в этно-нарядах.

День вышиванки начинался как небольшой праздник, но главный символ нации – вышиванки, уже давно распространился по своему миру и привлек зарубежных кинематографистов. В каких фильмах появлялась национальная вышитая сорочка и какие персонажи появлялись в кадре в вышиванке?

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Первый фильм из серии о приключениях археолога Индианы Джонса режиссера Стивена Спилберга рассказывает о поисках загадочного Ковчега. В поисках ковчега и противостоянии врагам Индиане Джонсу помогает его экс-возлюбленная Мэрион Рэйвенвуд, которая в сцене побега появляется в вышитой сорочке.

Слепой

Драматическая кинолента с Деми Мур в одной из главных ролей рассказывает о писателе, который в результате аварии теряет жену и становится слепым. Спустя некоторое время он встречает Сюзанны, которую подозревают в пособничестве ее мужу за продажу кокаина. Героиня Деми Мур появляется в вышиванке от украинского бренда Vita Kin. К слову, Деми Мур не раз выходила в свет в украинской вышиванке.

Горькая жатва

Фильм канадского режиссера рассказывает трогательную историю любви двух молодых людей, которая разворачивается в период неспокойных 30-х годов в Украине. Красная армия меняет жизнь жителей одного села, которые становятся жертвами голодомора. Главные роли в фильме исполнили британские и канадские актеры, но также снялись украинские актеры Остап Ступка и Александр Печерица.

Скрипач на крыше

Американский мюзикл 1971 года рассказывает о событиях в жизни героев, живущих в украинском селе Анатевка, которое в 1905 году было разделено на две части: украинско-русскую и еврейскую.

В сценах фильма появляются не только украинские персонажи в вышиванках, но и раскрываются национальные традиции жизни в украинской деревне в начале ХХ века.

Ранее мы рассказали, что означают узоры и цвета на вышиванках, а также делились подборкой стильных образов в вышиванке.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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