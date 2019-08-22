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Украинские байкеры посоревновались в стрельбе на "Steel Challenge for Harley Davidson"

10 августа в стрелковом клубе Steel Argument прошло самое яркое и зрелищное событие этого лета — соревнования по стрельбе на байках "Steel Challenge for Harley Davidson"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:22

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Роскошные мотоциклы, запах пороха, настоящее оружие, состязания байкеров – эти впечатления сделали событие незабываемым для всех участников мероприятия.

Партнерами мероприятия стали:

  • ООО "Фридом Финанс УКРАИНА" – инвестиционная компания, профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Надежный партнер и эксперт в сфере инвестирования, который входит в ТОП-5 торговцев на украинском фондовом рынке.
  • Бренд Kiton – одежда из дорогих натуральных тканей, сшитая в основном вручную лучшими неаполитанскими мастерами, не подведет своего владельца. Одежда, которая дарит человеку чувство свободы и уверенности, ощущение причастности к узкому кругу избранных, к тем, кто может позволить себе купить совершенство.
  • Охотничий бутик "Арм-Элит" – эксклюзивное оружие ведущих мировых производителей, уникальные, оригинальные подарки и организация охоты в Европе и Африке.
  • Автомобильный партнер вечера – Maserati. Гости участвовали в тест-драйве автомобиля.
  • Медиапартнером мероприятия выступил персональный, эксклюзивный и впечатляющий лайфстайл-путеводитель в мире безупречной роскоши – Profiles Luxury Magazine.

Гости увидели соревнования по стрельбе из пистолета на байках, в которых состязались представители украинского байк-клуба HOG, а также смогли сами принять участие в стрелковых мастер-классах.

Организатор этого грандиозного события ССК Steel Argument – один из крупнейших в Европе стрелковых клубов с четырьмя стрелковыми галереями, детским лазерным тиром, площадками для страйкбола и стрельбы из лука, кафе, мастерской и оружейным магазином. Для гостей работал мультимедийный тир, проводились мастер-классы по классической и динамической стрельбе, а также страйкболу.

После основной программы соревнований у всех была возможность как следует повеселиться на вечеринке с потрясающим гриль-меню от партнера мероприятия ресторана Equides и музыкой в исполнении диджея. А лучшие стрелки получили награды и ценные призы от партнеров мероприятия. Наши поздравления победителям!

http://steelargument.com.ua/

https://www.facebook.com/SteeLArgument/?modal=admin_todo_tour

https://www.instagram.com/steelargument/

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стрельба байк Steel Argument
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