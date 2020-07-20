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Украинские комедии, которые стоит посмотреть – кино с OLL.TV

Сегодня, 10:25

Киноленты, которые поднимут настроение в первый день новой недели

Приятно посмотреть хорошую комедию, искрометный юмор которой заряжает изрядной порцией энергии, улучшает настроение. Вдвойне порадуют комедии, снятые украинскими режиссерами при участии полюбившихся актеров и о близких зрителю реалиях жизни.

Недавно стало известно, что хитовая комедия режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі" выйдет на HBO Europe, где ее смогут посмотреть зарубежные зрители.

Также вас может заинтересовать наша подборка 5 фильмов Педро Альмодовара с жизненными и небезупречными героями.

Халепа на 5 Baksiv

Олег Примогенов в фильме "Халепа на 5 Baksiv"
Олег Примогенов в фильме "Халепа на 5 Baksiv"
Фото: dzygamdb.com

Мелкий жулик Хомяк и его друзья Макс и Зеник живут за счет мелких сомнительных дел. Однажды друзья становятся главными подозреваемыми в убийстве, которое они не совершали. Это только начало вереницы неприятностей для них. Компаньоны получают задание доставить по адресу небольшую коробочку, которую открывать запрещено. Любопытство берет верх, коробочка открыта, в ней компромат о преступлении, а главные герои попадают в водоворот разборок силовиков и местного авторитета, и все охотятся за содержимым коробочки. Хомяку приходит в голову хитрый план, как ситуацию развернуть в свою пользу…

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Порно с убийством

"Порно с убийством"
"Порно с убийством"
Фото: dzygamdb.com

Денис – не баловень судьбы. Все его бизнес-идеи с завидным постоянством терпят крах. К тому же после его последнего фиаско долг бандитам вырос настолько, что Денис попадает в большие неприятности. Будучи по уши в долгах, чтобы быстро выпутаться из ситуации, Денис решает снять… порнофильм. Но необходимого опыта у него нет, как это делать, он не знает, а на энтузиазме далеко не уедешь. Но и в этой сфере все не суперуспешно...

Теперь я буду любить тебя

"Теперь я буду любить тебя"
"Теперь я буду любить тебя"
Фото: скриншот

Жизнь у модного ресторатора Мишеля налажена, бизнес процветает, жена – красавица. Удача улыбается ему всегда и везде. Однако в канун Рождества все переворачивается вверх дном – его жена уходит к другому. Стараясь спасти свое счастье, Мишель попадает в круговорот трагикомических событий, и случайно судьба сводит его с девушкой, у которой похожие проблемы. Их истории переплетаются, а Мишель задумывается: это чья-то игра или фортуна благоволит ему? В канун Рождества время поверить в чудеса.

Герой моего времени

"Герой моего времени"
"Герой моего времени"
Фото: скриншот

Главный герой фильма Жорик – типичный представитель жителей глубинки, которые оставляют свои родные места и едут в большой город в поисках лучшей жизни. Жорик приезжает в Киев на несколько месяцев, чтобы присмотреть за квартирой тети. Впечатленный перспективами столичной жизни, он решает остаться тут дольше. Но в бешеном ритме столицы не все так просто, как кажется поначалу, не все здесь гостеприимны и рады приезжим. А если угораздит, как Жорика, влюбиться в человека из богатых и преодолевать социальные препятствия, то… Выдержит ли герой эти испытания?

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Ранее мы рекомендовали легкие и веселые комедии, которые помогут вам отвлечься после рабочего дня.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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