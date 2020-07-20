Украинские комедии, которые стоит посмотреть – кино с OLL.TV

Киноленты, которые поднимут настроение в первый день новой недели

Приятно посмотреть хорошую комедию, искрометный юмор которой заряжает изрядной порцией энергии, улучшает настроение. Вдвойне порадуют комедии, снятые украинскими режиссерами при участии полюбившихся актеров и о близких зрителю реалиях жизни.

Недавно стало известно, что хитовая комедия режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі" выйдет на HBO Europe, где ее смогут посмотреть зарубежные зрители.

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Халепа на 5 Baksiv

Олег Примогенов в фильме "Халепа на 5 Baksiv" Фото: dzygamdb.com

Мелкий жулик Хомяк и его друзья Макс и Зеник живут за счет мелких сомнительных дел. Однажды друзья становятся главными подозреваемыми в убийстве, которое они не совершали. Это только начало вереницы неприятностей для них. Компаньоны получают задание доставить по адресу небольшую коробочку, которую открывать запрещено. Любопытство берет верх, коробочка открыта, в ней компромат о преступлении, а главные герои попадают в водоворот разборок силовиков и местного авторитета, и все охотятся за содержимым коробочки. Хомяку приходит в голову хитрый план, как ситуацию развернуть в свою пользу…

Порно с убийством

"Порно с убийством" Фото: dzygamdb.com

Денис – не баловень судьбы. Все его бизнес-идеи с завидным постоянством терпят крах. К тому же после его последнего фиаско долг бандитам вырос настолько, что Денис попадает в большие неприятности. Будучи по уши в долгах, чтобы быстро выпутаться из ситуации, Денис решает снять… порнофильм. Но необходимого опыта у него нет, как это делать, он не знает, а на энтузиазме далеко не уедешь. Но и в этой сфере все не суперуспешно...

Теперь я буду любить тебя

"Теперь я буду любить тебя" Фото: скриншот

Жизнь у модного ресторатора Мишеля налажена, бизнес процветает, жена – красавица. Удача улыбается ему всегда и везде. Однако в канун Рождества все переворачивается вверх дном – его жена уходит к другому. Стараясь спасти свое счастье, Мишель попадает в круговорот трагикомических событий, и случайно судьба сводит его с девушкой, у которой похожие проблемы. Их истории переплетаются, а Мишель задумывается: это чья-то игра или фортуна благоволит ему? В канун Рождества время поверить в чудеса.

Герой моего времени

"Герой моего времени" Фото: скриншот

Главный герой фильма Жорик – типичный представитель жителей глубинки, которые оставляют свои родные места и едут в большой город в поисках лучшей жизни. Жорик приезжает в Киев на несколько месяцев, чтобы присмотреть за квартирой тети. Впечатленный перспективами столичной жизни, он решает остаться тут дольше. Но в бешеном ритме столицы не все так просто, как кажется поначалу, не все здесь гостеприимны и рады приезжим. А если угораздит, как Жорика, влюбиться в человека из богатых и преодолевать социальные препятствия, то… Выдержит ли герой эти испытания?

Ранее мы рекомендовали легкие и веселые комедии, которые помогут вам отвлечься после рабочего дня.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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