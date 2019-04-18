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Украинский дебют и награда для Алена Делона: чем будет удивлять Каннский кинофестиваль

В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля вошли 19 фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
72-й Каннский кинофестиваль
72-й Каннский кинофестиваль
Фото: Getty Images

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет 14 мая на Лазурном берегу. Жюри 72-го Каннского кинофестиваля возглавит известный мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, который снял такие картины, как "Выживший" и "Бердмен".

72-й Каннский кинофестиваль
72-й Каннский кинофестиваль
Фото: instagram.com/festivaldecannes

Теперь же генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил программу фестиваля. Так, открывает кинофестиваль долгожданный хоррор Джима Джармуша "Мертвые не умирают" о зомби с беспрецедентным актерским составом (Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Хлое Севиньи, Стив Бушеми, Игги Поп и Селена Гомес).

В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля 2019 года вошли 19 картин и полный список опубликован на сайте кинофестиваля.

В основном конкурсе будут такие премьеры: "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Маттиас и Максим" Ксавье Долана, "Извини, мы скучали по тебе" Кена Лоуча, "Скрытая жизнь" Терренса Малика, "Молодой Ахмет" братьев Дарденн, "Предатель" Марко Беллоккьо, "Отверженные" Ладжа Ли и другие ленты.

Вне конкурсной программы покажут картину французского режиссера Клода Лелуша "Лучший год жизни", байопик "Рокетмен" Декстера Флетчера об Элтоне Джоне, два эпизода нового сериала "Слишком стар, чтобы умереть молодым" Николаса Виндинга Рефна, фильм "Диего Марадона" Азифа Кападии и "Belle Epoque" Николаса Бедо.

Фильм молодого украинского режиссера Нарима Алиева "Домой", его полнометражный дебют, в этом году вошел в программу "Особый взгляд". Стоит отметить, что будут на фестивале чествовать актера Алена Делона – он получит премию за вклад в кино.

INSTAGRAM (@festivaldecannes)

Напомним, стриминговый гигант Netflix в этом году не покажет ни одного фильма на Каннском кинофестивале. В прошлом году была та же история в связи с тем, что фильмы не были в кинопрокате.

Смотрите видео о том, чем чем запомнились последние дни Каннского кинофестиваля в 2018 году:

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Источник: Сегодня
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