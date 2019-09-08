Украинский фильм "Атлантида" получил приз Венецианского кинофестиваля 2019

Картина признана лучшей в специальной программе "Горизонты"

Валентин Васянович получил награду Венецианского кинофестиваля за фильм Атлантида Фото: AFP

На 76-м Венецианском кинофестивале, победители которого были объявлены в субботу, 7 сентября, украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, получил главный приз фестиваля в номинации Лучший фильм. Премьера "Атлантиды" состоялась во второй по значимости конкурсной программе фестиваля – Горизонты.

О том, как прошел главный кинофестиваль Украины, смотрите в сюжете:

В этом году за победу в программе Горизонты соревновались 19 полнометражных фильмов. К участию в этой секции отбираются художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.

"Атлантида" рассказывает о победе Украины в войне с Россией. Действие картины происходит на Донбассе в 2025-м году. На экране демонстрируют последствия военных действий, которые сделали территорию непригодной для жизни.

Примечательно, что Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. В "Атлантиде" снялись волонтеры и военные, принимавшие участие в боевых действиях на востоке Украины.

О главных фильмах Венецианского кинофестиваля 2019 читайте здесь.

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