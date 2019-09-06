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Украинский фильм "Домой "откроет Международный кинофестиваль в Харькове

Kharkiv Meet Docs пройдет уже третий раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Кадр из фильма "Домой"
Кадр из фильма "Домой"
Фото: Facebook

Украинский фильм режиссера Наримана Алиева "Домой", который претендует на "Оскар" в этом году от "Украины", откроет ІІІ Харьковский международный кинофестиваль Kharkiv Meet Docs.

Кстати, фильм "Домой" получил гран-при кинофестиваля в Одессе:


"Харьков станет одним из первых украинских городов, где увидят нашумевшую картину еще до проката. Мы счастливы, что ленту зрителям лично представят ее создатели – режиссер Нариман Алиев и исполнитель главной роли, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Kharkiv Meet Docs является крупнейшим кинофорумом Восточной Украины, поэтому чрезвычайно важно, что он начнется со знаковой отечественной картины", – подчеркнула директор кинофестиваля Евгения Кригсхайм.

Постер к фильму "Домой"
Постер к фильму "Домой"
Фото: facebook.com/filmhomeward

Крымскотатарский название фильма – "EVGE", ведь рассказывает он историю крымскотатарской семьи. У Мустафы умирает его старший сын, Назим. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

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Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером фильма стал Владимир Яценко ( "Дикое поле"), а производство взяла на себя кинокомпания Limelite. 

Торжественное открытие и II Международного кинофестиваля Kharkiv Meet Docs и показ картины состоится 25 сентября в 19:00 в ТКЦ (Малый зал Харьковского национального театра оперы и балета). 

Напомним,  фильм "Домой" (EVGE) режиссера Наримана Алиева получил награду Международного кинофестиваля в Бухаресте.

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