Украинский фильм "Домой" получил приз международного кинофестиваля

Картину крымскотатарского режиссера Наримана Алиева отметили двумя наградами в Стамбуле

Кадр из фильма "Домой" Фото: Facebook

Украинский фильм "Домой" (EVGE) режиссера Наримана Алиева получил две награды международного кинофестиваля в Стамбуле. Картину признали лучшим иностранным фильмом, а исполнителя главной роли Ахтема Сеитаблаева – лучшим актером.

О триумфе еще одного украинского фильма на международном кинофестивале смотрите в ролике:

Фильм Наримана Алиева "Домой" стал лучшим иностранным фильмом Босфорского кинофестиваля в Стамбуле. Об этом сообщается в Facebok. Награду режиссеру вручил председатель Международного жюри, филиппинский режиссер и обладатель пальмовой ветви Канн Бриянте Мендоза.

Стоит добавить, что конкурентами "Домой" в номинации были еще восемь фильмов из разных стран мира.

Кроме того, исполнитель главной роли актер Ахтем Сеитаблаев получил награду фестиваля за лучшую мужскую роль.

"Друзья, мы с хорошими новостями! "Домой" признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля! А награду за лучшую мужскую роль получил Ахтем Сеитаблаев", – говорится в посте на странице EVGE в социальной сети.

Напомним, что украинская картина "Домой" попала в лонглист премии "Оскар", получила гран-при кинофестиваля в Одессе, а также признана лучшим фильмом на кинофестивале в Бухаресте.

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