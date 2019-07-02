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Украинский фильм "Гуцулка Ксеня" завоевал награду в Японии

Фильм вышел в прокат еще в марте 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:17
"Гуцулка Ксеня"
"Гуцулка Ксеня"
Фото: YouTube

Украинский фильм "Гуцулка Ксеня" режиссера Елены Демьяненко, который стартовал в прокате в марте 2019 года,  получил приз на кинофестивале в Японии. Об этом сообщается на официальной странице фильма в Facebook.

Узнайте секреты фильма "Гуцулка Ксеня":

Отмечается, что фильм наградили на японском кинофестивале Mt. Fuji -Atami Film Festival. Награду украинцам вручила звезда японского кино Momoi Kaori.

Отметим, что картина снята по мотивам одноименного произведения Ярослава Барнича. По сюжету сын богатой семьи эмигрантов Яро вынужден искать себе жену среди украинок. Таким было условие его отца для унаследования семейных денег. Любовью Яро оказалась гуцулке Ксеня.

Над кинолентой работала международная актерская команда: Варвара Лущик (Украина), Максим Лозинский (США), Оливье Бонжур (Бельгия), Игорь Цишкевич (США), Олег Стефан (Украина), Екатерина Молчанова (Украина), фрик-кабаре "Dakh Daughters". Большую лепту в создание комедии внесла и популярная группа "ДахаБраха".

Напомним, ранее в сети был опубликован трейлер фильма "Гуцулка Ксеня".

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Источник: Сегодня
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