Украинский фильм "Посторонний" получил международную награду

Это история таинственных исчезновений людей

Украинский фильм "Посторонний" режиссера Дмитрия Томашпольского, поставленная в жанре эзотерического детектива, была названа лучшим иностранным полнометражным фильмом на кинофестивале Monsters of Horror International Film Festival, передает пресс-служба Госкино.

Кадр из фильма "Посторонний" Фото: YouTube

Фестиваль Monsters of Horror проходил с 14 по 16 февраля в американском городе Талса, штат Оклахома. Это уже девятая по счету международная награда для картины Томашпольского.

В украинский прокат лента должна выйти в этом году, но точная дата релиза пока не называется.

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Отметим, "Посторонний" – история таинственных исчезновений, расследованием которых занимается опытная женщина-детектив. Сперва бесследно исчезает команда по синхронному плаванию прямо из бассейна во время выступления, а затем – пациентка водолечебницы во время принятия хвойной ванны. Два происшествия определенно связаны. Каким образом – выяснит следователь Глуховская, которой также доведется узнать скрытую правду о себе самой.

Напомним, украинская кинорежиссер и писательница Ирина Цилык получила награду крупнейшего американского кинофестиваля Sundance за лучшую режиссуру.

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