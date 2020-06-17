Украинский фильм "Захар Беркут" покажут в США и Канаде

Раньше фильм Ахтема Сеитаблаева можно было увидеть в Германии и Испании

Экранизация одноимённой исторической повести "Захар Беркут" Ивана Франко продолжает получать признание в других странах. Права на показ украинского кинофильма "Захар Беркут", который получил положительную реакцию зрителей, приобрела компания Shout Factory из США. Теперь фильм Ахтема Сеитаблаева покажут на территории Соединенных Штатов и Канады. Об этом сообщает Film.ua. Ранее права на демонстрацию картины були проданы в Германию, Испанию, а также в Эстонию, Латвию и Литву.

Фильм "Захар Беркут" покажут в США и Канаде Фото: Imdb.com

Фильм рассказывает историю о борьбе за свободу и родную землю, а так же о любви. В киноленте сыграли известные иностранные актеры – Томми Флэнаган и Роберт Патрик. Сорежиссером картины вместе с Ахтемом Сеитаблаевым был Джон Винн.

Менеджер по международным продажам киностудии Film.ua Евгений Драчев рассказал, что был уверен в мировом успехе фильма: "Мы не сомневались, что "Захар Беркут" заинтересует наших коллег из США. Надеемся, что зрители будут довольны". Также Евгений Драчев назвал "Захар Беркут" очень красивым кино, ведь его полностью сняли в Карпатах.

Фильм "Захар Беркут" показывали в украинском прокате в октябре-декабре 2019 года. В основу сценария кинокартины легла одноименная повесть Ивана Франко. Саундтрек к фильму исполнила украинская группа "Океан Эльзы".

Напомним, что ранее создатели "Захара Беркута" рассказали о создании фильма.

Смотрите, как проходила премьера фильма "Захар Беркут":

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