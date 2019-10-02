Украинский хит стал самой популярной песней в России

Композиция "Плакала" получила наивысший балл

Группа KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

Россияне чаще всего искали текст песни "Плакала" украинской группы KAZKA. Такую статистику музыкальных запросов пользователей опубликовал поисковой сервис "Яндекс".

Узнайте подробности, как создавался клип KAZKA на песню "Плакала":

В статистику вошли запросы, поступавшие в период с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года. Оценивалась популярность поисков по 100-балльной шкале.

Композиция "Плакала" получила наивысший балл. На втором месте – песня "Детство" Rauf & Faik, далее следует "Незабудка" Тимы Белорусских, "Юморист" рэпера Face. В топ-10 попали композиции "Зацепила" Артура Пирожкова и "День Победы" в исполнении Льва Лещенко.

Читайте также: В России заочно наградили группу KAZKA

Самыми популярными клипами стали: Little Big – Skibidi, "Алкоголичка" Артура Пирожкова и Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Напомним, ранее группа KAZKA с композицией "Плакала" заняла первую строчку в новом рейтинге музыкального телеканала "МУЗ-ТВ" по итогам чарта "ТОП-30. Русский Крутяк". Рейтинг музыкальный канал опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.