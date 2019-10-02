Украинский хит стал самой популярной песней в России
Композиция "Плакала" получила наивысший балл
Россияне чаще всего искали текст песни "Плакала" украинской группы KAZKA. Такую статистику музыкальных запросов пользователей опубликовал поисковой сервис "Яндекс".
Узнайте подробности, как создавался клип KAZKA на песню "Плакала":
В статистику вошли запросы, поступавшие в период с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года. Оценивалась популярность поисков по 100-балльной шкале.
Композиция "Плакала" получила наивысший балл. На втором месте – песня "Детство" Rauf & Faik, далее следует "Незабудка" Тимы Белорусских, "Юморист" рэпера Face. В топ-10 попали композиции "Зацепила" Артура Пирожкова и "День Победы" в исполнении Льва Лещенко.
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Самыми популярными клипами стали: Little Big – Skibidi, "Алкоголичка" Артура Пирожкова и Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Напомним, ранее группа KAZKA с композицией "Плакала" заняла первую строчку в новом рейтинге музыкального телеканала "МУЗ-ТВ" по итогам чарта "ТОП-30. Русский Крутяк". Рейтинг музыкальный канал опубликовал на своей странице в Instagram.
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