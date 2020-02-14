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Украинский клипмейкер Тарас Голубков снял клип Филиппу Киркорову

В ролике также снялась известная актриса и ведущая Екатерина Варнава

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Филипп Киркоров и Екатерина Варнава
Филипп Киркоров и Екатерина Варнава
Фото: пресс-служба

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, состоялась премьера видеоклипа "Романы" Филиппа Киркорова, который побывал на церемонии вручения премий "Оскар-2020". Ролик снял украинский клипмейкер Тарас Голубков, ранее известный работами с MELOVIN, ZIVERT, Артем Пивоваров, "Скрябин", MONATIK.

Оля Полякова встретилась с Филиппом Киркоровым в цирке, узнайте подробности в видео:

Сюжет видео рассказывает историю запретной любви между священником и обворожительной прихожанкой, которую сыграла Екатерина Варнава. В видео присутствуют отсылки к работам Микеланджело, к образу "Щит и Меч", как символу высшей справедливости, и, самое главное, к размышлениям о любви в современном мире.

Певец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
Фото: пресс-служба

"Романы" – это fashion-история, где собраны лучшие и эксклюзивные образцы из мира моды, дизайна и искусства: роскошная коллекция Alta Sartoria Dolce&Gabbana, уникальные картины-коллажи, специально созданные для этого видео.

Клипмейкер Тарас Голубков
Клипмейкер Тарас Голубков
Фото: пресс-служба

"Когда я услышал песню, у меня родилось три идеи, одна из них была очень неожиданной. Честно, я не думал, что ее могут выбрать, но Филиппу понравилась именно она! Филипп дал мне один важный комментарий при обсуждении сценария: "Хочу, чтобы этот видеоклип был, как картина!" Это и легло в основу всей атмосферы видео. Я решил создать работу монументальной, красивой, как полотна старых мастеров, но при этом привнести ноты фэшн-эстетики и легкой иронии. Все это вылилось в историю романа между священником и прихожанкой храма. Образ священника идеально подошел Филиппу. Екатерина Варнава – наш главный огонь, который и зажег сердце священника, и наши сердца тоже!" – поделился Тарас Голубков.

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Над новой работой Филиппа Киркорова работала украинская команда. Хореографом-постановщиком стал Денис Стульников, а сингл "Романы" написал стихийный артист Артем Пивоваров.

Напомним, что Филипп Киркоров попал в скандал. Его квартиру арестовали из-за долгов.

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