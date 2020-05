Украинский режиссер предложил Дженнифер Энистон главную роль в его блокбастере – видео

Трейлер пародийного блокбастера привлек внимание Голливуда

Украинский режиссер, который снял трейлер супергеройского фильма "Человек-Яблоко" ("Apple-Man") в собственной квартире за один доллар, предложил звезде Голливуда Дженнифер Энистон роль в его киноленте.

[IMAGE id=2379616; title=; blank]

Неделю назад в сеть был выложен трейлер пародийного англоязычного блокбастера APPLE-MAN – "Человек-Яблоко". Уникальность проекта заключается в том, что он был сделан во время карантина, без нарушений режима социального дистанцирования. Все съемки проходили в квартире режиссера в комнате в 15 квадратных метров. На площадке было только двое – Василий Москаленко и оператор Владимир Кратинов, а бюджет составил 1 доллар.

Такой креативный подход к съемкам вызвал большой резонанс в самом Голливуде. Трейлер супергеройского фильма Apple-Man был размещен на ресурсах телекомпаний Walt Disney, FOX и NBCUniversal. Также проект получил одобрительный отзыв от актрисы Дженнифер Энистон в сети Instagram. Узнав об этом, режиссер проекта Василий Москаленко снял клип, в котором пригласил лауреатку "Золотого Глобуса" присоединиться к своему проекту.

[IMAGE id=2379628; title=; blank]

Для режиссера это стало неожиданностью, ведь он не ожидал, что проект настолько понравится американской аудитории.

"Я действительно рассчитывал на американскую аудиторию, снимая на английском. Мы привлекли актера дубляжа из Великобритании, который работал с MARVEL (компанией, выпускающей самые известные супергеройские фильмы). Однако я и представить не мог, что произойдет такой резонанс", – рассказал режиссер фильма Василий Москаленко

[IMAGE id=2379620; title=; blank]

Голливудская звезда Дженнифер Энистон увидела проект "Человек-Яблоко" в Instagram. В ответ режиссер проекта Василий Москаленко снял короткометражный фильм, в котором написал портрет актрисы и предложил ей роль в своем кино.

Что известно о фильме "Человек-Яблоко" / "Apple-man":

"Apple-man" – пародийный супергеройский фильм. Автор сценария и режиссер – Василий Москаленко. Оператор-постановщик – Владимир Кратинов.

В украинском дубляже Человек-Яблоко говорит голосом Брэда Питта. Супергероя озвучил Андрей Твердак, официальный голос голливудского актера в украинском прокате.

Для работы над англоязычной версией был привлечен актер дубляжа Стивен Эштон Франк, один из лучших актеров дубляжа компьютерных игр. Он озвучивал персонажей Need for Speed, Call of Duty, над которыми также работали Гэри Олдман и Джейсон Стэтхэм. Также Стивен работал над игрой "Герои Marvel".

Смотрите трейлер фильма "Человек-Яблоко":

Что известно о режиссере Василии Москаленко:

Василий Москаленко начинал карьеру как режиссер развлекательных тревел-шоу. В 2016 решил попробовать себя в кино. Первый проект – фильм "Синтетическая Любовь" – получил фестивальные награды в США, Канаде и Великобритании. Следующие проекты – хоррор BED AND BREKFAST (в главной – ведущая НЛО TV Иванна Онуфрийчук), драма THE SUPERHUMAN и THE CHERNOBYL FALLOUT (представлен Film.UA Distribution в рамках кинорынка на Берлинале 2020).

С 21 мая в Киеве открывается автокинотеатр под открытым небом на "Арт-заводе Платформа".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться