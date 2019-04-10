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Украинский телеканал покажет цикл сюжетов к 70-летию Аллы Пугачевой

Все подробности жизни, интриги и тайны Примадонны – в новых сюжетах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

Передача "Зірковий шлях" на канале "Украина", которая выходит ежедневно в 9:30, подготовила цикл сюжетов к юбилею певицы Аллы Пугачевой под названием "70 с Аллой".

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

До конца недели зрители канала "Украина" увидят цикл из сюжетов, каждый из которых посвящен одному десятилетию жизни и творчества звезды.

В передаче вспомнится все самое интересное и знаковое, что произошло с Примадонной, поднимутся острые темы каждого периода ее жизни, а также раскроются эксклюзивные подробности об Алле Пугачевой.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

Сегодня все свое время певица уделяет детям, которых им с мужем Максимом Галкиным родила суррогатная мать. Звезда также заботится о своем внешнем виде – похудела на 30 килограммов, но не только благодаря диетам. Зритель получит ответы на вопросы, правда ли, что папа Кристины Орбакайте бил Пугачеву, как выступление в Чернобыле изменило ее жизнь и почему законный муж заставил ее сделать аборт.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

"Зірковий шлях" – только достоверная информация без слухов и домыслов. В программе освещаются самые актуальные новости и оригинальные репортажи о жизни богатых и знаменитых.

Напомним, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин в недавнем интервью откровенно рассказал об отношениях с супругой, а также поведал о том, как Примадонна готовится к празднованию 70-летия, которое состоится 17 апреля в Кремлевском дворце. 

Смотрите видео о том, на какие деньги живет Алла Пугачева:

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Алла Пугачева Максим Галкин Примадонна Зірковий шлях телеканал Украина
Источник: Сегодня
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