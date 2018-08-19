Украинский звукорежиссер номинирован на престижную премию "Эмми"

Олег Кульчицкий выдвинут в категории "Лучший звук" за работу над документальной картиной "Плач из Сирии" режиссера Евгения Афинеевского

Олег Кульчицкий. Фото: LeDoyen Studio

Украинский звукорежиссер Олег Кульчицкий номинирован на новостную и документальную премию "Эмми" (News & Documentary Emmy Awards), которая ежегодно вручается за достижения в программах национальных новостей и документальных фильмов.

Парень выдвинут в категории "Лучший звук" за работу над документальной картиной "Плач из Сирии" режиссера Евгения Афинеевского, сообщается на официальном сайте премии.

Лента "Плач из Сирии" рассказывает о пятилетнем вооруженном конфликте на Ближнем Востоке глазами сирийских активистов и мирного населения. В центре сюжета – простые люди, пережившие ужасы войны. Фильм снят компанией HBO и, в целом, претендует на четыре статуэтки Новостной и документальной "Эмми".

Отметим, что для Олега Кульчицкого это не первая престижная номинация. В 2016 году он был в числе претендентов на награду Golden Reel Awards в категории "Лучший монтаж звука в документальном фильме" за картину того же Евгения Афинеевского "Зима в огне". В фильме была показана украинская Революция достоинства 2013-2014 годов.

Напомним, украинский продюсер Виктория Бутенко прошла в шорт-лист претендентов на 36-ю ежегодную награду в сфере новостей и документалистики "Эмми" в 2015 году.