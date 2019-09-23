Умер актер актер из фильмов "Джеки Браун" и "Убить Билла-2"

Актер также прославился ролями в американских низкобюджетных фильмах ужасов

Умер Сид Хэйг Фото: Getty Images

Не так давно в Лос-Анджелесе скончался американский актер, режиссер и сценарист Питер Фонда. Теперь стало известно, что в США умер актер армянского происхождения Сид Хэйг. Звезда фильмов Квентина Тарантино "Джеки Браун" и "Убить Билла-2" скончался на 81 году жизни. О смерти Хэйга, настоящее имя которого Сидней Эдди Мосесян, сообщила в Instagram его супруга. "Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и всегда им останется", – указала она.

Также умер режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс:

Сниматься в кино Хэйг начал в 70-х. За годы карьеры он снялся в более чем в 130 фильмах и сериалах, среди которых THX 1138 (1971) Джорджа Лукаса, "Джеки Браун" (1997) и "Убить Билла-2" (2004) Квентина Тарантино.

При этом куда большую узнаваемость Хэйгу принесли роли в американских низкобюджетных фильмах ужасов Крэйга Залера или Роба Зомби.

В Париже на 97-м году жизни скончался французский актер армянского происхождения Шарль Жерар. Он умер в четверг, 19 сентября, в одной из парижских больниц, где находился в последнее время.

Напомним, что умер известный американский актер Джон Уэсли от осложнений от множественной миеломы. Ему было 72 года. Артист снимался вместе с Чаком Норрисом и Сильвестром Сталлоне.

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