Умер актер из фильма "Убить Билла-2" и сериала "Твин Пикс"

Кларк Миддлтон снялся в фильмах многих знаменитых режиссеров

Ушел из жизни американский актер Кларк Миддлтон, который сыграл в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла-2" и сериале "Твин Пикс". Актер умер из-за вируса Западного Нила в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Variety.

Кларк Миддлтон играл эпизодические роли, но его появление на экранах было харизматичным и запоминающимся.

Умер Кларк Миддлтон / Кадр из сериала "Твин Пикс" Фото: sho.com

Он сыграл небольшие роли на телевидении в знаменитом процедурале "Закон и порядок", в сиквеле сериала 90-х "Твин Пикс", созданного Дэвидом Линчем и Марком Фростом, "Готэм" и "Черный список". Талант актера не скрылся и от режиссера Квентина Тарантино. Кларк Миддлтон сыграл в его фильме "Убить Билла-2".

Актер также успел сняться в фильмах других именитых режиссеров современности, включая "Город грехов" Роберта Родригеса, "Бердмэн" Алехандро Гонсалеса Иньяритту, "Штурмуя Вудсток" Энга Ли.

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