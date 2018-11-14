Умер актер из фильмов "Тихий Дон" и "Невероятные приключения итальянцев в России"

Сергею Юртайкину был 91 год

Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"

В Подмосковье на 92-м году жизни умер известный российский актер Сергей Юртайкин. Об этом в среду, 14 ноября, сообщается на сайте ВГИКа.

"В ночь на 14 ноября 2018 года скончался выпускник ВГИК имени Герасимова актерской мастерской Сергей Герасимова (выпуск 1953 года) Сергей Юртайкин. Один из студентов Сергея Аполлинариевича, сыгравший в легендарном "Тихом Доне", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что актер в последние годы проживал в поселке Снегири Истринского района у своего племянника, священника Макария Юртайкина.

Актер известен по фильмам "Тихий Дон", "Верные друзья" и "Невероятные приключения итальянцев в России". Помимо этого, в фильмографии артиста около 90 работ, в том числе такие проекты, как "Дальнобойщики", "Марш Турецкого", "Человек-невидимка", "Коней на переправе не меняют", "Отец и сын", "Трактир на Пятницкой".

Напомним, 12 ноября, на 96-м году жизни скончался писатель, сценарист, творец легендарной киновселенной Marvel Стэн Ли.

В Вильнюсе умер литовский актер театра и кино Арунас Сторпирштис. Актеру было 68 лет. Эту информацию подтвердил брат Гедиминас Сторпирштис.