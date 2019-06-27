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Умер актер из сериала "Альф" Макс Райт

Актер сыграл главу семейства в сериале "Альф"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:18
Макс Райт умер
Макс Райт умер
Фото: YouTube

Умер актер Макс Райт, известный благодаря роли отца семейства Танер в популярном сериале 80-х "Альф". Актер умер в возрасте 75 лет. Еще в 1995 году у него диагностировали лимфому после чего он длительное время находился в стадии ремиссии. О смерти актера сообщили его родные. Он умер в своем доме в Эрмоса Бич, Калифорния, пишет TMZ.

Смотрите видео о смерти вокалиста The Prodigy Кейт Флинт:

Актер снимался в таких фильмах, как: "Весь этот джаз", "Студенческие каникулы",  "Мученики науки",  "Хватай и беги", "Тень", "Сон в летнюю ночь".

Также Макс Райт появлялся в таких телепередачах, как "WKRP в Цинциннати", "Баффало Билл", "Шоу Норма", а также играл эпизодическую роль Терри, владельца кафе "Central Perk" в первых двух сезонах телесериала  "Друзья". До и после знаменитой комедии "Альф" Макс Райт был, прежде всего, актером театра.

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В 1998 году Райт был награжден премией Tony за роль Иванова в одноименной пьесе Антона Чехова. За эту роль актера номинировали на "Оскар".

Напомним, скончалась народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, жена Олега Ефремова и мать Михаила Ефремова Алла Покровская.

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Источник: Сегодня
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