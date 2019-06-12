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Умер актер из сериала "Санта-Барбара"

Причиной смерти стало осложнение тяжелой болезни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
Умер Джим МакМуллан
Умер Джим МакМуллан
Фото: YouTube

В США скончался американский актер Джим МакМуллан. Причиной смерти 82-летнего актера стало осложнение болезни – бокового амиотрофического склероза (болезнь моторных нейронов). Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на вдову актера Хелен МакМуллан.

Смотрите видео о смерти Карла Лагерфельда:

Стоит отметить, что в 1992 году Джим снимался в телесериале "Санта-Барбара". Звезда также сыграл в известных сериалах "Спасатели Малибу", "Команда "А", "Даллас", "Молодые и дерзкие", "МакГайвер".

Кроме того, актер получил роли в фильмах "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" и "Скоростной спуск".

Напомним, 25 мая стало известно о смерти французского актера Пьера Ате. Звезда фильмов "Анжелика" и "Графиня де Монсоро" умер в Париже в возрасте 89 лет.

Также в США умер известный советский и российский актер Александр Кузнецов, наиболее известный по роли в фильме "Джек Восьмеркин – американец". 

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Источник: Сегодня
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