Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер актер из сериалов "Зачарованные" и "Сверхъестественное"

Актер запомнился ролью демона Барбаса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Умер Билли Драго
Умер Билли Драго
Фото: YouTube

Умер известный американский актер Билли Драго. Он скончался на 74-м году жизни в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока неизвестна. Об этом The Hollywood Reporter сообщил его представитель.

Смотрите видео о смерти вокалиста The Prodigy Кейта Флинта:

Билли Драго (настоящее имя Уильям Юджин Берроуз) начал сниматься в кино в 1979 году. Его самые известные роли – демон Барбас в "Зачарованных" и Фрэнк Нитти в "Неприкасаемых".

Читайте также
Умер актер из сериала "Санта-Барбара"

Также актер снимался в сериалах "Сверхъестественное", "Секретные материалы", "Детективное агентство "Лунный свет". Всего Драго сыграл в 107 картинах, а также несколько раз выступил в качестве продюсера и сценариста кино.

Напомним, умер актер Макс Райт, известный благодаря роли отца семейства Танер в популярном сериале 80-х "Альф". Актер умер в возрасте 75 лет. Еще в 1995 году у него диагностировали лимфому после чего он длительное время находился в стадии ремиссии. О смерти актера сообщили его родные. Он умер в своем доме в Эрмоса Бич, Калифорния. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Погиб гитарист ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский Умерла известная актриса Алла Покровская Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес
смерть актер секретные материалы Сверхъестественное Зачарованные
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Больные раком мозга рассказали о первых симптомах заболевания
Больные раком мозга рассказали о первых симптомах заболевания
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняFun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

24 июняШоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Новости партнеров

В Самаре утонула певица Юлия Гольдина
В Самаре утонула певица Юлия Гольдина
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
«Я и сама не без греха»: Брежнева высказалась об изменах Меладзе
«Я и сама не без греха»: Брежнева высказалась об изменах Меладзе
Постаревший Дмитрий Певцов стал неузнаваем
Постаревший Дмитрий Певцов стал неузнаваем
Глупая женщина — подарок для мужчины
Глупая женщина — подарок для мужчины
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
«Не отрекаются, любя»: Екатерина Климова расстроила поклонников
«Не отрекаются, любя»: Екатерина Климова расстроила поклонников
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь