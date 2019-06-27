Умер актер из сериалов "Зачарованные" и "Сверхъестественное"

Актер запомнился ролью демона Барбаса

Умер Билли Драго Фото: YouTube

Умер известный американский актер Билли Драго. Он скончался на 74-м году жизни в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока неизвестна. Об этом The Hollywood Reporter сообщил его представитель.

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Билли Драго (настоящее имя Уильям Юджин Берроуз) начал сниматься в кино в 1979 году. Его самые известные роли – демон Барбас в "Зачарованных" и Фрэнк Нитти в "Неприкасаемых".

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Также актер снимался в сериалах "Сверхъестественное", "Секретные материалы", "Детективное агентство "Лунный свет". Всего Драго сыграл в 107 картинах, а также несколько раз выступил в качестве продюсера и сценариста кино.

Напомним, умер актер Макс Райт, известный благодаря роли отца семейства Танер в популярном сериале 80-х "Альф". Актер умер в возрасте 75 лет. Еще в 1995 году у него диагностировали лимфому после чего он длительное время находился в стадии ремиссии. О смерти актера сообщили его родные. Он умер в своем доме в Эрмоса Бич, Калифорния.

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