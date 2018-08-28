Умер актер из "Убойной силы" и "Исаева"

Тоомас Креэн скончался на 60-м году жизни

Тоомас Креэн. Кадр из фильма "Исаев"

На 60-м году жизни скончался эстонский актер Тоомас Креэн. Причина смерти пока неизвестна.

Отметим, что Тоомас Креэн родился в 1959 г. в Эстонии. В 1982-м окончил Таллинскую государственную консерваторию по специальности "режиссер". Много лет играл на сцене Эстонского кукольного театра.

Зрителям актер запомнился ролями в фильмах "Убойная сила" и "Исаев". Креэн также снялся в эстонских проектах "Келк-ищейка", "Опасный полет", "Гимназисты Викмана" и "Счастливая улица, 13".

Напомним, умер известный российский актер Леонид Неведомский. Артист скончался 3 июня на 79-м году жизни.

Ранее, 16 апреля, умер актер и главный режиссер театра Балтийского дома Владимир Тыкке. Ему было 74 года.

Актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам "Убойная сила", также скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артист долгое время боролся, подробности не раскрываются.