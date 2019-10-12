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Умер актер Роберт Форстер: лучшие фильмы номинанта на "Оскар"

Самой запоминающейся работой Форстера считается роль в драме Квентина Тарантино "Джеки Браун"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
Роберт Форстер в фильме "Путь: Во все тяжкие"
Роберт Форстер в фильме "Путь: Во все тяжкие"
Фото: Netflix

Американский актер Роберт Форстер умер в минувшую пятницу, 11 октября. Он ушел из жизни возрасте 78 лет, предположительно, из-за рака мозга. За свою карьеру Форстер снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.

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Роберт Форстер: биография

Роберт Форстер родился 13 июля 1941 года в городке Рочестер (штат Нью-Йорк). Там же учился в школе. В 1959 году, после окончания университета Роберт продолжил играть в театральных постановках, хотя его родители настаивали на профессии психолога.

В 1967 году будущий актер устроился рабочим в кинокомпанию "20th Century Fox", позднее дебютировал в фильме с участием Элизабет Тейлор и Марлоном Брандо "Блики в золотом глазу".

Роберт Форстер был женат дважды. С первой своей женой Джун Провенцано он познакомился во время учебы в университете Рочестера. Они прожили вместе девять лет и воспитали троих дочерей.

Второй женой актера стала Зивия Форстер. Их брак продлился всего два года. У актера остался также внебрачный сын Роберт Форстер III, который родился в 1965 году, еще до того, как Форстер женился на Провенцано.

Лучшие фильмы Роберта Форстера

Несмотря на то, что только через 10 лет после начала карьеры в кино Роберт получил главную роль, и мгновенно стал известным, на несколько лет об актере забыли.

С триумфом Форстер вернулся на экраны в фильме "Джеки Браун" Квентина Тарантино. За роль в этой картине Роберт был номинирован на "Оскар".

Актер также активно работал с еще одним культовым режиссером – Дэвидом Линчем. Форстер получил роль в картине "Малхолланд драйв"., а также в третьем сезоне культового сериала "Твин Пикс".

Также он появлялся в знаменитых ужастиках "Черная дыра" и "Аллигатор".

Последней работой Роберта Форстера стала роль в фильме "Эль Камино: Во все тяжкие", который является продолжением одноименного сериала. Отметим, что актер умер в день премьеры полнометражного фильма на Netflix.

Ранее мы рассказывали, кто сыграет главную роль в фильме "Матрица 4".

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