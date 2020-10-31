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Умер актер Шон Коннери. Ему было 90 лет

Сегодня, 14:40

Актер скончался на 91-м году жизни

Умер известный голливудский актер Шон Коннери. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает BBC, ссылаясь на семью актера. Исполнителю роли Джеймса Бонда было 90 лет. Причины смерти пока не сообщаются.

Шон Коннери был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II в 2000 году. В августе этого года он отметил свое 90-летие.

Шотландца часто называют одним из лучших исполнителей роли агента 007 в "бондиане". Он также снялся в таких известных картинах, как "Индиана Джонс", "Неприкасаемые", "Первый рыцарь", "Убийство в "Восточном экспрессе".

Коннери был лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Актерскую карьеру он завершил в 2003 году.

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умер актер шон коннери
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