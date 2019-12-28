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Умер актер, сыгравший Старка в сериале "Игра престолов"

Также актер был дублером Альфи Аллена, который играл Теона Грейджоя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Умер Эндрю Данбар
Умер Эндрю Данбар
Фото: YouTube

Известный американский актер Эндрю Данбар, запомнившийся по роли в "Игре престолов", умер в своем доме в Белфасте. Актеру было 30 лет, сообщает The Extras Dept.

На 62-м году жизни умерла солистка шведской группы "Roxette" Мари Фредрикссон, смотрите подробности:

Причины его смерти в настоящее время не известны. В культовом сериале Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджоя.

"Больше всего его запомнят за его добрую душу и заразительную личность. Спасибо за все, что ты сделал для нас, Эндрю. Мы будем очень скучать по тебе", – выразил соболезнования актер Энди Макклей.

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Напомним, что умер актер Роберт Форстер. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет, предположительно, из-за рака мозга. За свою карьеру Форстер снялся в более чем 100 фильмах и сериалах. Также в США умер актер армянского происхождения Сид Хэйг. Звезда фильмов Квентина Тарантино "Джеки Браун" и "Убить Билла 2" скончался на 81-м году жизни.

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