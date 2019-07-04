Умер аниматор мультфильма "Дамбо"

Мужчина умер на 106 году жизни

Умер Милтон Квон Фото: Instagram

Умер один из аниматоров-классиков Disney, создатель мультфильма о слоненке "Дамбо" Милтон Квон. Мужчине было 105 лет. Аниматор скончался в своем доме в Торранс (Калифорния). По информации The Hollywood Reporter, смерть Милтона Квона наступила от естественных причин.

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Отметим, что Милтон Квон был одним из последних художников, которые работали над проектами Disney. Рисовать аниматор продолжал вплоть до самой смерти.

В компании Милтон Квон работал с 1939 года. Помимо "Дамбо" из-под карандаша Квона вышел не менее успешный мультфильм "Фантазия" (1940). Также аниматора можно увидеть в эпизодах фильма "Скорость" (1994) и сериала "Могучие рейнджеры" (1993-1999).

Напомним, умер известный американский актер Билли Драго. Он скончался на 74-м году жизни в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока неизвестна.

Также скончался американский актер и звезда известной мыльной оперы "Санта-Барбара" Джед Аллан. Он ушел из жизни 9 марта. Ему было 84 года.

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