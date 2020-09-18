Умер автор "Форреста Гампа" Уинстон Грум

Знаменитый писатель скончался на 78-м году жизни

В США умер знаменитый писатель Уинстон Грум, знаменитый во всем мире как автор "Форреста Гампа". Роман был экранизирован в 1994 году и получил шесть премий "Оскар". Уинстону Груму было 77 лет.

Как сообщает CNN, Уинстон Грум ушел из жизни в родном городе Феерхоуп в штате Алабама. Причина смерти писателя не уточняется. О трагичном событии в четверг, 18 сентября, сообщила мэр города Карин Уилсон в Facebook.

Умер автор книги "Форрест Гамп" Фото: facebook.com, themoviedb.org

"С большим сожалением я разделяю кончину нашего дорогого друга Уинстона Грума. Сегодня город Феерхоуп потерял культового автора", – написала Карин Уилсон.

Уинстон Грум написал культовый роман "Форрест Гамп в 1986 году. В 1994 году он был адаптирован в одноименный блокбастер с Томом Хэнксом, Робин Райт и Гэри Синизом в главных ролях. Фильм получил 38 различных кинонаград по всему миру, включая шесть статуэток "Оскар". Фильм Роберта Земекиса также лидировал по кассовым сборам в 1994 году.

Отметим, что в Индии планируют снять ремейк культового фильма "Форрест Гамп".

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