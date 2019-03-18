Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер автор музыки в "Криминальном чтиве"

Он также сыграл самого себя в эпизоде сериала "Беверли-Хиллз 90210" и фильме "Американский вампир"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:58
Дик Дейл
Дик Дейл
Фото: Getty Images

Скончался гитарист и рок-музыкант Дик Дейл (Ричард Энтони Монсур). Он умер в возрасте 81 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на музыканта Сэма Болла, игравшего с Дейлом.

Дейл известен как родоначальник музыкального стиля серф-рок, который был популярен в 1960-е годы. Как отмечает портал, большую известность музыканту принес сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".

Отметим, что за годы своей музыкальной карьеры Дейл выпустил 11 альбомов, неоднократно появлялся в телевизионных фильмах, музыкальных и ток-шоу. В частности, он сыграл самого себя в эпизоде сериала "Беверли-Хиллз 90210" и фильме "Американский вампир". О причинах смерти Дейла не сообщается.

Напомним, 16 марта, умерла известная российская певица Юлия Началова. Юлия скончалась в возрасте 38 лет от острой сердечной недостаточности, которая наступила в результате отека легких и мозга.

19 февраля, во Франции умер известный французский модельер Карл Лагерфельд. Мужчине было 85 лет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Юлии Началовой отказались выделить бесплатное место на Троекуровском кладбище - СМИ СМИ: прах Люка Перри развеяли над его фермой Скончался бывший посол Украины Антон Бутейко
смерть Криминальное чтиво Дик Дейл
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Океан выбросил на берег пугающую тварь: ученые разводят руками
Океан выбросил на берег пугающую тварь: ученые разводят руками
Умер бывший муж Лолиты
Умер бывший муж Лолиты
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
В России умерла певица Началова: названа причина
В России умерла певица Началова: названа причина

Популярные статьи

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Сегодня, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Сегодня, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:39Техно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Вчера, 11:46Food

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Вчера, 10:12Fun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

Вчера, 09:35Техно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Вчера, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

Вчера, 06:30Wellness

Шесть натуральных средств для детоксикации организма

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

16 мартаШоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

16 мартаТехно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

16 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Новости партнеров

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»
Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»
Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни
Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Заболевание Юлии Началовой привело к ужасающим последствиям
Заболевание Юлии Началовой привело к ужасающим последствиям
Стала відома причина смерті соліста The Prodigy
Стала відома причина смерті соліста The Prodigy
Проблемы у Юлии Началовой начались после операции на груди
Проблемы у Юлии Началовой начались после операции на груди