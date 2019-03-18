Умер автор музыки в "Криминальном чтиве"

Он также сыграл самого себя в эпизоде сериала "Беверли-Хиллз 90210" и фильме "Американский вампир"

Дик Дейл Фото: Getty Images

Скончался гитарист и рок-музыкант Дик Дейл (Ричард Энтони Монсур). Он умер в возрасте 81 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на музыканта Сэма Болла, игравшего с Дейлом.

Дейл известен как родоначальник музыкального стиля серф-рок, который был популярен в 1960-е годы. Как отмечает портал, большую известность музыканту принес сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".

Отметим, что за годы своей музыкальной карьеры Дейл выпустил 11 альбомов, неоднократно появлялся в телевизионных фильмах, музыкальных и ток-шоу. В частности, он сыграл самого себя в эпизоде сериала "Беверли-Хиллз 90210" и фильме "Американский вампир". О причинах смерти Дейла не сообщается.

Напомним, 16 марта, умерла известная российская певица Юлия Началова. Юлия скончалась в возрасте 38 лет от острой сердечной недостаточности, которая наступила в результате отека легких и мозга.

19 февраля, во Франции умер известный французский модельер Карл Лагерфельд. Мужчине было 85 лет.

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