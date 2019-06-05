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Умер Бари Алибасов: появилось опровержение информации

О смерти продюсера сообщили некоторые СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:33
Бари Алибасов
Бари Алибасов
Фото: Instagram

Сегодня, 5 июня мир шоу-бизнеса шокировала новость о том, что в Москве умер легендарный продюсер Бари Алибасов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Смотрите видео о том, что Бари Алибасов признал внебрачного ребенка:

Сообщается, что Алибасов отравился средством для промывания труб. Продюсер увидел на столе стакан с прозрачной жидкостью и, полагая, что внутри вода, выпил ее. Оказалось, что в стакане было химическое средство. 

Как выяснили врачи, он получил четвертую степень ожога желудка. Несмотря на серьезный диагноз, Алибасов утром находился в сознании и даже пытался шутить, хотя ему тяжело было разговаривать. Продюсер мог дышать самостоятельно. Но, по информации, которая появилась в сети, Бари Алибасов умер.

Однако, пресс-секретарь артиста опроверг сообщения о смерти. Он рассказал, что эта информация – "полный бред".

Напомним,  в ноябре 2018 года Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Сейчас она находится рядом с супругом, которому завтра, 6 июня, должно исполниться 72 года.

Бари Алибасов является известным российским продюсером. Один из его самых популярных проектов – группа "На-на".

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Источник: Сегодня
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