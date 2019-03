Умер известный музыкант, основатель группы The Beat

Артист боролся с раком, также в прошлом году у него случился инсульт

Умер музыкант Роджер Чарлери Фото: facebook.com/TheBeat/

Известный британский музыкант Роджер Чарлери, известен также как Ранкин Роджер, умер в возрасте 56 лет. У артиста был рак, а летом прошлого года перенес инсульт. Новость о его смерти была опубликована на Facebook-странице коллектива The Beat.

"Он боролся, и боролся, и боролся, Роджер был бойцом", – сказано в сообщении.

Ранкин Роджер основал группу The Beat в 1978 году. Она выпустила в начале 80-х три альбома, а хиты Mirror in the Bathroom и Too Nice to Talk To принесли ей международную популярность.

В январе 2019 года, несмотря на проблемы со здоровьем, Ранкин Роджер выпустил альбом Public Confidential и написал автобиографию. Публикация ее должна состояться весной этого года.

Напомним, ранее умер известный американский и британский исполнитель Скотт Уокер. Он скончался на 77-м году жизни. Также в США умер гитарист Реджи Янг, который записывал песни с легендой рок-н-ролла Элвисом Пресли.

