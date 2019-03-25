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Умер известный музыкант Скотт Уокер

Он был фронтменом поп-группы Walker Brothers

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:14
Умер Скотт Уокер
Умер Скотт Уокер
Фото: YouTube

Умер известный американский и британский исполнитель Скотт Уокер. Он скончался на 77-м году жизни. За свою жизнь он был не только участником знаменитой музыкальной группы поп-группы Walker Brothers, а также имел большой успех как сольный исполнитель, продюсер и композитор.

О смерти Уокера сообщили в звукозаписывающей компании 4AD, с которой фронтмен поп-группы Walker Brothers сотрудничал на протяжении 15 лет, сообщают в The Independent.

"С прискорбием мы сообщаем о смерти Скотта Уокера. Он был уникальным и задорным титаном в музыкальном авангарде. Дерзкий и тот, кто вызвал сомнение, он писал произведения, которые осмеливаются исследовать уязвимость человека и безбожную темноту, окружающую его",
– говорится в сообщении на сайте студии 4AD.

Причина смерти Скотта Уокера пока не указывается. На смерть музыканта и певца уже отреагировали такие легенды мировой музыки, как Том Йорк и Марк Алмонд.

Напомним, в США умер гитарист Реджи Янг, который записывал песни с легендой рок-н-ролла Элвисом Пресли. Мужчина умер в Нэшвиле, в возрасте 82 лет. Также скончался гитарист и рок-музыкант Дик Дейл (Ричард Энтони Монсур). Он умер в возрасте 81 года.

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Источник: Сегодня
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