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Умер известный певец Карел Готт: подробности

Король чешской поп-музыки скончался в Праге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:42
Умер Карел Готт
Умер Карел Готт
Фото: Getty Images

Известный чешский исполнитель, которого называют королем чешской поп-музыки, Карел Готт умер. Артист скончался в Праге на 80-м году жизни. На момент смерти рядом с исполнителем находились его родные и близкие. О том, что Карел Готт умер, сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс умер на 87-м году жизни. Детали в сюжете:

"Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи. Он умер в кругу близких, находясь в семье", – заявила Анета.

Известно также, что в течение последних лет Карел Готт боролся с онкологическим заболеванием. В 2016 году артисту диагностировали лейкемию.

Карел Готт стал одним из немногих чешских исполнителей, получивших признание за рубежом. За время творческой карьеры Карел Готт записал более двух тысяч песен. Только в Чехии выпущено свыше 200 его альбомов, в числе последних — Ta pravа (июнь 2018). Кроме того, Карел Готт снялся в около 30 художественных фильмах, в основном – комедийных и музыкальных, во многих из них сыграл самого себя.

Отметим, впервые Карел Готт женился в возрасте 68 лет. Супругой исполнителя стала Ивана Махачкова, которая младше за него 36 лет. Артист воспитывал четверых дочерей.

Ранее мы также писали, что умер композитор, автор музыки к фильмам "Мимино" "Кин-дза-дза" Гия Канчели.

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Источник: ТАСС
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