Умер известный российский актер

В последнее время он практически не снимался

Умер Дмитрий Бульба Фото: Facebook

В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни умер российский актер Дмитрий Бульба. Об этом сообщил театр "Мастерская" в соцсети Facebook. Он был известен по ролям в криминальных телесериалах в том числе "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей", "Дорожный патруль". А вот дебютировал Бульба в кино в 1990 году, снявшись в фильме "Чернов" Сергея Юрского.

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По информации журналистов, в последнее время Дмитрий Бульба практически не появлялся в театре, почти перестал играть.. Актер стал замкнутым и избегал общения с товарищами и близкими. О причинах смерти Дмитрия Бульбы на данный момент ничего не известно.

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Заместитель художественного руководителя в "Театре Наций Роман Должанский, который был лично знаком с Дмитрием Бульбой, выразил восторг его актерской игрой и считает, что Бульба "не выдержал жизни".

Дмитрий Бульба: биография

Дмитрий после окончания института работал в ТЮЗе им. Брянцева и снимался в кино, однако прославился он после премьеры спектакля "Преступление и наказание" Григория Козловского, в котором сыграл Свидригайлова. Далее последовала постановка "Лес", где Бульба сыграл сложнейшую роль Геннадия Несчастливцева. Талант актера по достоинству оценил Сергей Юрский, назвав его гением.

Напомним, в США умер кинорежиссер Константин Бромберг. Он скончался в возрасте 80 лет в Детройте.

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