Умер известный украинский актер Сергей Романюк

Актер сыграл в таких картинах, как "День рождения буржуя 2", "Мамай", "Возвращение Мухтара 2"

Умер Сергей Романюк Фото: Facebook

На 66-м году жизни умер народный артист Украины, актер Сергей Романюк. Об этом говоится на его странице в Facebook. Актер скончался в Ивано-Франковске.

Сергей Дмитриевич Романюк родился 21 июля 1953 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, но его детство прошло в Новограде-Волынском Житомирской области.

Позже он окончил Студию Национального украинского драматического театра им. И. Франко (1973 г.) и с 1972 года начал работать актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра.

Актер много снимался в кино. Наиболее известные фильмы с его участием: "Роксолана", "Черная Рада", "День рождения буржуя 2", "Мамай", "Возвращение Мухтара 2", "Иван Сила и Владыка Андрей".

Напомним, на 67-м году ушел из жизни известный украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк.

Отметим, что умер известный украинский певец, народный артист Украины Роман Майборода. Он скончался на 76-м году жизни.

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