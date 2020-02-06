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Умер Кирк Дуглас: чем запомнился легендарный актер

Мужчина сыграл десятки ролей, получил "Оскар" и множество наград

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:13
Умер Кирк Дуглас
Умер Кирк Дуглас
Фото: Getty Images

В США, в преклонном возрасте, умер Кирк Дуглас – знаменитый голливудский актер, родоначальник целой кинодинастии. Предлагаем вспомнить биографию голливудского актера и его роли в кино.

Умер Кирк Дуглас: биография актера

Кирк Дуглас родился в 1916 году в штате Нью-Йорк в семье еврейских эмигрантов из-под белорусского Могилева. Его настоящее имя – Исер (Иззи) Данилович. Впоследствии взял фамилию Демский, пока не закончил учебу в университете Сент-Лоуренса. Имя Кирк Дуглас взял во время учебы в Американской академии драматического искусства, поскольку очень любил жесткость звука "К" и хотел, чтобы его фамилия заканчивалась на "Д". Когда началась Вторая мировая война, Дуглас решил записаться на военную службу, его приняли в одно из подразделений ВМС, но комиссовали в 1944 году после того, как он заболел дизентерией.

На 62-м году жизни умерла солистка шведской группы "Roxette" Мари Фредрикссон, смотрите подробности:

Фильмография Кирка Дугласа

Карьеру в кино Дуглас начал уже после войны. Первые его роли были небольшими. Популярным стал после участия в фильмах "Из прошлого" (1947) и "Письмо трем женам" (1949 год). Последняя получила премию "Оскар". Однако наибольшее признание получил за роль в фильме "Чемпион" (1949) – за участие в этом фильме был номинирован на Оскар.

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Вторую номинацию на "Оскар" Кирк Дуглас получил за роль в ленте "Злые и красивые" . В конце концов получил он самую престижную кинопремию только в 1996 году – за выдающиеся достижения в кинематографе. Среди остальных его самых известных фильмов – "Спартак" , "Семь дней в мае", "Ярость", "Жажда жизни". В последнем сыграл художника Винсента Ван Гога.

Кирк Дуглас сыграл более чем в 80 фильмах, среди которых "Туз в рукаве" (1951), "Злые и красивые" (1952), "Жажда жизни" (1956), "Тропы славы" (1957), "Викинги" (1958).

Особо стоит выделить знаменитую ленту "Спартак" (1960). Образ бунтаря гладиатора, созданный Кирком Дугласом, считается одним из лучших в мире кинематографа. В 1996 году Кирк Дуглас получил почетную премию "Оскар" за выдающуюся кинокарьеру.

Напомним, в возрасте 77 лет умер британский актер, режиссер и сценарист Терри Джонс.

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