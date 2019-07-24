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Умер легендарный актер Рутгер Хауэр

Актеру было 75 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:23
Умер Рутгер Хауэр
Умер Рутгер Хауэр
Фото: Getty Images

В возрасте 75 лет после непродолжительной болезни скончался нидерландский актер Рутгер Хауэр, известный своими ролями в культовых голливудских фильмах. Об этом сообщает Variety.

Смотрите видео о смерти вокалиста The Prodigy Кейта Флинта:

Смерть актера в Нидерландах подтвердил его агент Стив Кенис. Хауэра уже похоронили в среду, 24 июля.

Одна из ключевых ролей Рутгера Хауэра – андроид Рой Бэтти в "Бегущем по лезвию" Ридли Скотта 1982 года. Фильм стал культовым, а образ Роя – одним из важнейших в поп-культуре. Актер также снимался в фильмах Пола Верхувена и роли в его картинах принесли ему мировую известность.

Также актер снялся в таких фильмах, как "Слепая ярость", "Ночные ястребы", "Леди-ястреб", "Десятое королевство". За роль Александра Печерского в "Побеге из Собибора" в 1987 году он получил "Золотой глобус".

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Всего за карьеру Рутгер Хаэур снялся более чем в 150 фильмах.

Напомним, в США скончался всемирно известный актер Рип Торн, известный по роли Шефа Зеда в фильме "Люди в черном" в 1997 и 2002 годах. 

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Источник: Сегодня
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