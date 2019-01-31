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Умер легендарный актер, сыгравший в "Терминаторе" и "Гремлинах"

Дик Миллер сыграл в 175 фильмах

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 14:50
Умер Дик Миллер
Умер Дик Миллер
Фото: YouTube

В США, в Лос-Анджелесе скончался ветеран голливудского кинематографа 90-летний актер Дик Миллер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Издание сообщает, что Миллер умер в среду от естественных причин, рядом с ним были его жена, дочь и внучка.

Отметим, что Дик Миллер родился 25 декабря 1928 года. Он служил в вооруженных силах, затем поступил в университет и получил степень кандидата наук по психологии. Работая в больницах, Миллер периодически выступал на Бродвее.

Переехав в 1952 году в Калифорнию, он занялся актерской карьерой. Миллер снялся в таких фильмах, как как "Терминатор", "Гремлины", "Магазинчик ужасов" и других, а в 1959 году исполнил главную роль в картине "Ведро крови". THR отмечает, что актер участвовал более чем в 175 фильмах и около двух тысяч раз появился на телевидении.

Напомним, ранее в США умер знаменитый актер Кристофер Лоуфорд, который был племянником убитого президента Джона Кеннеди.

Также на 86-м году жизни умер британский актер Уильям Морган Шеппард. 

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Источник: Сегодня
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