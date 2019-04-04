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Умер легендарный режиссер Георгий Данелия

Данелия снял такие фильмы, как "Кин-дза-дза", "Мимино", "Афоня"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
Умер Георгий Данелия
Умер Георгий Данелия
Фото: Instagram

Сегодня, 4 апреля стало известно о том, что в Москве умер 88-летний режиссер Георгий Данелия. Об этом сообщил Телеграмм-канал Mash.

"Георгий Данелия был госпитализирован из-за воспаления легких еще в феврале. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. Маэстро скончался на 89-м году жизни", – говорится в сообщении Телеграмм-канала.

Данелия снял такие картины, как "Кин-дза-дза", "Мимино", "Афоня". Эти фильмы помнят наизусть.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, но уже через год его семья переехала в Москву. В 50-х годах он окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором в Институте проектирования городов. В 1959 году Данелия окончил Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме" в мастерской Михаила Калатозова, после которых начал работать в киностудии режиссером-постановщиком.

В 1960 году вышла его дебютная картина "Сережа" по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Напомним, 3 апреля умер известный актер Алексей Булдаков. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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Источник: Сегодня
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