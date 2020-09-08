Умер легендарный украинский диктор Николай Козий

Ему было 79 лет

В понедельник, 7 сентября, умер знаменитый украинский диктор, актер дубляжа и радиоведущий Николай Козий.

Об этом в Facebook сообщил генеральный продюсер "UA: Украинское радио" Дмитрий Хоркин.

Легендарному диктору было 79 лет. Причина смерти не уточняется.

Николай Козий Фото: facebook.com

Николай Козий – один из лучших дикторов в истории Украины. Он стал настоящим голосом эпохи. Николай Козий озвучил и дублировал множество телепрограмм и сериалов. Его голосом говорили персонажи фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", мультсериала "Паровоз Томас" и "Трансформеры", а также "Альф" и "Коломбо". Среди работ Николая Козия также и много озвученных аудиокниг, за что ему были благодарны и члены Украинского общества слепых.

Голос Николая Козия украинцы слышали в аудиоформате украиноязычной Библии, а также он зачитал текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

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