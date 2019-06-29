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Умер писатель Колин Типпинг

Основатель Института Радикального Прощения скончался в возрасте 78 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Умер писатель Колин Типпинг
Умер писатель Колин Типпинг
Фото: upgrade-yourself.com.ua

На 79 году жизни умер автор серии книг о саморазвитии и духовности, а также бестселлера "Радикальное прощение" Колин Типпинг. Об этом сообщается на его страницах в социальных сетях. Известный спикер и бизнес-тренер ушел из жизни в пятницу, 28 июня, в окружении семьи. 

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"Колин Типпинг получил свое последнее исцеление сегодня, 28 июня 2019 года, когда он перешел на другую сторону долины. Его окружали его жена Джо Энн Типпинг, его гид по смерти Джордж Пуарье, его братья и духовные сестры. У нас была прекрасная церемония с молитвами, пением и смехом, когда мы отправляли Колина в его следующее приключение", – говорится в посте в Facebook.

Колин Типпинг является основателем и генеральным директором Института Радикального Прощения в Атланте, США. Писатель родился и получил образование в Великобритании. Некоторое время он был профессором Лондонского университета. С 1984 года вместе с женой Джоанн Колин жил в Америке. Там супруги проводили семинары по прощению, практикумы для коммерческих компаний, организовывают терапевтические лагеря для больных раком. 

Своей миссией Колин Типпинг считал пробуждение духовности и осознанности у людей. Он призывал своих слушателей и читателей быть более открытыми и учиться жить в гармонии и мире. "Единственное чего я хочу – это чтобы достаточное количество людей повысило свой уровень осознанности до той степени, чтобы события, происходящие в мире больше не происходили, чтобы все проснулись и поняли, что они совершают", – говорил Колин в одном из своих интервью.

Напомним, что ранее умер актер из сериала "Санта-Барбара" Джим МакМуллан.

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