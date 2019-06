Умер писатель Колин Типпинг

Основатель Института Радикального Прощения скончался в возрасте 78 лет

На 79 году жизни умер автор серии книг о саморазвитии и духовности, а также бестселлера "Радикальное прощение" Колин Типпинг. Об этом сообщается на его страницах в социальных сетях. Известный спикер и бизнес-тренер ушел из жизни в пятницу, 28 июня, в окружении семьи.

Colin Tipping, the author of Radical Forgiveness, had his final healing today, June 28, 2019 at 3:44 PM EST as he graduated to the other side of the vale. He was surrounded by his wife, Jo Ann Tipping, his death guide George Po…https://t.co/e0JR35GpRNhttps://t.co/ykS5SbtO0b