Умер продюсер фильмов о Бэтмене

В возрасте 104 года скончался продюсер почти всех фильмов о Бэтмене Бенджамин Мельникер. Об этом в среду, 28 февраля, пишет Deadline.

Мельникер принимал участие в работе над фильмами "Бэтмен", "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь" и "Лига справедливости". Он также продюсировал картины "Константин: Повелитель тьмы" и "Женщина-кошка".

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По данным СМИ, Мельникер пришел в студию MGM в 1939 году, где его прозвали "лев MGM". Он является обладателем "Дневной премии Эмми" в номинации "Выдающаяся детская анимационная программа".

Напомним, в возрасте 81 год умер известный режиссер и сценарист Альберт Мкртчян. Отмечается, что кинематографист ушел из жизни на следующий день после своего дня рождения.